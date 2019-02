Un homme sous influence d'alcool et de drogue a failli renverser un policier lui faisant signer de s'arrêter à un point de contrôle, dans la nuit de vendredi à samedi à Schouweiler.

Alcoolisé et drogué, il manque de renverser un policier

SW - Contrôle de la circulation sur la route de Longwy à Schouweiler, dans la nuit de vendredi à samedi. Il est tout juste trois heures du matin. La police postée à cet endroit remarque tout à coup une voiture venant de Dippach à grande vitesse.

Un agent se poste alors sur la chaussée, muni d'une lumière pour faire signe à l'automobiliste de s'arrêter. Mais la voiture ne semble pas ralentir sa cadence... Le policier a donc dû bondir sur le bas-côté pour éviter d'être emporté par le véhicule.

Cinquante mètres plus loin, la voiture ralentit fortement et s'arrête. Le conducteur, nerveux, alcoolisé, drogué et avec uniquement des pneus d'été sur son véhicule, n'avait pas vu le poste de contrôle, ni l'agent présent sur la route, selon lui.

La voiture a été immobilisée et le conducteur a été verbalisé.

