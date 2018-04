Alcool au volant: «Raoul» continue à sensibiliser les conducteurs

Avril, c'est le «Mois du don». Comme Anne et Monique à Larochette ou Félicie et Eliane à Strassen, une armée de 2.000 «fourmis» mise sur la proximité et la crédibilité de l'institution pour collecter, en porte-à-porte, et remplir la caisse de la Croix-Rouge luxembourgeoise. Les quêteurs ont collecté près d'1 million d'euros l'an passé. Mais quelles sont leurs motivations personnelles?