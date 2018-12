Dans la nuit de vendredi à samedi, la police a confisqué un bon nombre de permis de conduire pour consommation excessive d'alcool à plusieurs automobilistes.

Alcool au volant: 262 conducteurs contrôlés

(ndp trad. sw) - Sur ordre du ministère public, des contrôles d'alcool ont été effectués en plusieurs endroits dans le pays, dans la nuit de vendredi à samedi.

Entre 23h45 et 4h45, les policiers se sont ainsi postés à Ingeldorf et Diekirch. Ils ont procédé au contrôle de 262 conducteurs, dont sept tests d'alcoolémie étaient positifs et ont donné lieu à un rapport.

Deux permis de conduire ont été retirés sur place. D'autres permis de conduire ont été confisqués à Luxembourg-Ville et à Diekirch.

La police a également signalé qu'à 4h50 du matin, sur l'A1, près de Flaxweiler, en direction de Potaschberg, un conducteur alcoolique a perdu le contrôle de son véhicule pour une raison encore méconnue.

Il est entré en collision avec les glissières de sécurité et s'est finalement immobilisé sur le toit, dans le fossé. Il n'a pas été blessé.

