Première étape du vaste projet Airport-City, le Skypark Business-Center Sud va voir le jour au Findel d'ici trois ans. Visite guidée du projet.

Airport-City: les premiers travaux débuteront en 2019

Première étape du vaste projet Airport-City, le Skypark Business-Center Sud va voir le jour au Findel d'ici trois ans. Visite guidée du projet.

La société lux-Airport prévoit d'investir entre 25 et 35 millions d'euros au cours des prochaines années et de construire le "Skypark Business-Center Sud" juste à côté du terminal A. Il devrait s'étendre sur plusieurs étages le long de la passerelle jusqu'au terminal B.

Aéroport du Findel: "Airport City" avec 4.100 places de parking en plus Les projets de développement de l'aéroport du Findel (futur Airport City) ont été dévoilés mardi matin. Ils prévoient la création de 4.100 places de parking supplémentaires, d'un hôtel, de bureaux et d'un centre d'affaires. La gare fantôme abritera un grand data center et des commerces.

"Ici, à l'aéroport, il existe une forte demande pour des espaces de bureaux et de commerces attrayants", a déclaré René Steinhaus, PDG de lux-Airport. Le projet devrait générer d'importants revenus pour la société aéroportuaire. Selon lui, il n’est pas rare dans les autres aéroports que 60% des revenus proviennent du secteur non aérien.

Les travaux de construction devraient commencer en 2019 et se poursuivre jusqu'en 2021/2022.

Depuis les étages supérieurs, on pourra voir la passerelle jusqu'au terminal B et la piste BIG / Metaform

La première phase du projet couvre une superficie de bureaux et de commerces de 10.000 à 15.000 mètres carrés. À terme, jusqu'à 40.000 mètres carrés et 2.000 places de stationnement pourront voir le jour.



Sous le Findel: la gare fantôme accueillera boutiques et data-center Saviez-vous que les entrailles de l'aéroport du Findel abritent une gare ferroviaire? Muette depuis que le projet train-tram est passé aux oubliettes, cette «cathédrale souterraine» va accueillir des commerces, un supermarché et un centre de données a expliqué François Bausch au «Luxemburger Wort». Découvrez cet endroit insolite.

Les architectes Bjarke Ingels Group (BIG) de Copenhague au Danemark ont travaillé avec le cabinet Metaform du Luxembourg pour imaginer ce futur Skypark Business Center Sud.

En plus des bureaux sur plusieurs étages avec vue sur la piste, il y aura aussi un jardin d'enfants, un service de location de voiture et un club de fitness, des restaurants et des boutiques, logés dans le nouveau complexe.

Outre les bureaux à plusieurs étages, le nouveau complexe abritera des restaurants et des magasins, ainsi qu’une crèche, un centre de location de voitures et un club de remise en forme BIG / Metaform

Andreas Adam (trad. ChB)