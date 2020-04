Ce sont, en substance, les deux grands défis que la Ville de Luxembourg a en point de mire. Et qui n'ont rien de l'évidence comme l'a expliqué ce lundi la bourgmestre, Lydie Polfer au micro de la radio 100,7.

Aider les commerces et relever le défi de la rentrée

(MF) - La Ville de Luxembourg avait rapidement annoncé des mesures drastiques avant la mi-mars pour endiguer la crise sanitaire du coronavirus et s'est retrouvée plongée dans un curieux et inhabituel silence. Même si les chantiers ont redémarré en douceur depuis une semaine, Lydie Polfer (DP), bourgmestre, habituée à entendre battre le cœur de la Ville, puisqu'elle habite tout près du boulevard Royal, parle toujours d'un «drôle de sentiment» face à une «ville fantôme».

«Un moment important sera sans nul doute quand les commerces de détail rouvriront. Ces commerces souffrent véritablement. Suivront je l'espère les restaurants. On travaille pour les rouvrir avec toutes les mesures sanitaires qui s'imposent», a-t-elle annoncé ce lundi au micro de nos confrères de Radio 100,7.



La Ville a bien renoncé à la taxe sur les terrasses pour toute l'année et aux loyers des locaux de la part des commerçants qui ont un contrat avec elle et «d'autres propriétaires l'ont également fait». Mais cette décision est «très individuelle» et «dépend de la relation entre le propriétaire et son locataire», explique la bourgmestre.

Elle assure que la Ville a fait «tout ce qu'elle pouvait» et «travaille évidemment sur d'autres pistes d'aides comme la création d'une plateforme sur laquelle les gens peuvent acheter des bons d'achat chez les commerçants qui seront en partie augmentés par la Ville afin que les commerçants touchent immédiatement l'argent». Bons qui seront valables dès la réouverture des magasins et qui sont censés créer une solidarité entre les clients et leurs commerçants.

Nombre de commerces situés sur le tracé du tram côté gare, entre la place de Paris et la gare centrale, sont depuis un an déjà au bord du gouffre. La bourgmestre renvoie à la possibilité légale de ces commerces d'être soutenus par Luxtram.

Le casse-tête de la reprise dans le fondamental

L'organisation du déconfinement dans le fondamental, qui tombe sous la compétence des communes, «est l'un des défis les plus compliqués car d'un côté l'école doit reprendre (le 24 mai) mais il faudra deux mètres entre chaque enfant, donc ça ne fonctionne pas dans une salle de classe normale». Les classes seront coupées en deux: une semaine sera accueilli le groupe A et l'autre la classe B. Mais «la difficulté s'aiguisera s'il faut ouvrir les foyers scolaires et si pendant que le groupe A a classe, le groupe B doit être accueilli au foyer. Là, ça va devenir très serré et je ne sais pas comment on y parviendra», glisse la bourgmestre en s'interrogeant.

Ministère de l'Education nationale et SYVICOL demandent aux communes de trouver deux fois plus d'espace. «Il y a bien les gymnases mais cela reviendrait à priver les enfants d'activité après un long confinement», pose la bourgmestre.

