Aide aux devoirs dans toutes les maisons relais

À l'avenir, toutes les maisons relais doivent proposer un service d'aide aux devoirs. Le cahier de devoirs numérique est un outil de communication important qui servira à cette mise en place.

Michèle GANTENBEIN À l'avenir, toutes les maisons relais doivent proposer un service d'aide aux devoirs. Le cahier de devoirs numérique est un outil de communication important qui servira à cette mise en place.

Un certain nombre de maisons relais proposent déjà un service d'aide aux devoirs pour les élèves du primaire. À partir de 2023/24, cette offre sera généralisée dans tout le pays et soumise à des critères de qualité. L'année scolaire 2022/23 est une année de transition pendant laquelle toutes les maisons relais peuvent se préparer aux nouvelles exigences. C'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Education Claude Meisch (DP) jeudi lors d'une conférence de presse.

Cette offre s'inscrit dans le cadre de l'accueil gratuit à temps plein durant les semaines scolaires, qui sera introduit en septembre. Les devoirs surveillés sont donc gratuits et peuvent également être utilisés par les élèves qui ne sont pas inscrits dans une maison relais.

L'objectif: offrir à tous les enfants un environnement dans lequel ils peuvent travailler dans le calme et se concentrer. Mais il s'agit aussi de soulager les familles. "Cette offre garantit la justice sociale", a estimé le ministre en faisant référence aux élèves qui ne trouvent pas à la maison le calme et le soutien dont ils ont besoin pour faire leurs devoirs.

Il ne s'agit pas de réviser des matières avec les enfants, de rattraper leurs faiblesses ou d'améliorer leurs devoirs. Claude Meisch (ministre de l'Education)

Le ministre comprend l'offre comme une aide aux devoirs. Les enfants doivent être autonomes dans la réalisation de leurs devoirs. Le personnel a pour mission de surveiller les enfants pendant qu'ils font leurs devoirs et, le cas échéant, de leur expliquer les tâches à accomplir si nécessaire. Mais il n'est pas là pour faire les devoirs avec les enfants. «Il ne s'agit pas de réviser des matières avec les enfants ou d'améliorer leurs devoirs. Il ne s'agit pas non plus d'un cours de soutien pour rattraper les faiblesses», a expliqué Meisch. C'est la responsabilité des écoles.

Cahier de devoirs numérique

Pour que la communication avec les parents et l'école fonctionne, un cahier de devoirs numérique (e-bichon) est introduit, auquel les parents, les enseignants et les maisons relais ont accès. Les enseignants y inscrivent les devoirs, les parents ou les maisons relais peuvent les consulter, cliquer sur les devoirs qui ont été faits et y inscrire des remarques en cas de problème

Un concept correspondant devrait être élaboré avec les écoles et proposé par les écoles. Dans le programme gouvernemental, on peut lire : «Les écoles primaires sont guidées pour développer un concept d'accompagnement des devoirs avec la possibilité d'heures supplémentaires volontaires. Dans ce contexte, une offre élargie d'encadrement des devoirs sera garantie par du personnel qualifié.».

Le SNE a dit non

«On y a maintenant renoncé», selon Claude Meisch, parce que l'on souhaite avoir une séparation claire entre ce qui doit être fourni à l'école et ce qui doit être fourni en dehors de l'école, c'est-à-dire à la maison ou alternativement dans la structure d'accueil. Mais derrière cela se cache aussi le refus du syndicat des enseignants (SNE) d'assumer cette tâche. Les écoles ont suffisamment de missions à remplir, a expliqué le président du SNE, Patrick Remakel, interrogé par le Luxemburger Wort.

Les enseignants qui proposent eux-mêmes une aide aux devoirs à l'école peuvent continuer à le faire, a-t-il expliqué. En fin de compte, la solution des maisons relais coûtera moins cher à l'État, car la nouvelle tâche sera assumée par le personnel existant. Les personnes chargées des devoirs surveillés doivent être titulaires d'un diplôme d'enseignement secondaire et posséder les connaissances linguistiques nécessaires (luxembourgeois, allemand, français).

De plus, ils devront suivre une formation continue qui sera proposée par l'institut de formation continue des enseignants Ifen à partir du 1er septembre 2022. Si la demande est élevée et que du personnel supplémentaire est nécessaire, le ministère de l'Éducation nationale financera ce personnel.

