Luxembourg

Aide à la mobilité douce

Un an d'attente au compteur de la prime vélo

Marie DEDEBAN Face aux demandes d'aide pour l'achat d'une bicyclette, le ministère de l'Environnement est débordé: début juillet, les candidatures déposées en août 2020 venaient à peine d'être traitées. L'administration compte sur de nouvelles embauches pour accélérer la cadence.

Alors que le délai de remboursement atteignait cinq mois en avril dernier, les candidats à la prime vélo doivent à présent attendre... presque un an avant de voir leur dossier étudié. «Au 5 juillet 2021, les candidatures du 12 août 2020 ont été traitées», confirme ainsi la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (Déi Gréng).

Selon elle, le retard est imputable à «l'énorme succès des primes» lié à la pandémie. Elle l'indique dans une réponse parlementaire. «Les ressources dont dispose l'administration de l’Environnement n’ont pas permis de traiter un tel volume exceptionnel de demandes», souligne de son côté Monica Duarte, responsable de la communication au sein du ministère. Après une première vague de demandes au printemps 2020, les services de l'Environnement ont donc à nouveau été submergés au printemps 2021.

Malgré le recours à du «personnel interne d'autres services» ou à des intérimaires de l'Adem, «le nombre de candidatures reçues dépasse encore le nombre de dossiers pouvant être traités». Ce qui explique qu'en juin dernier, 47.291 demandes s'empilaient encore sur les bureaux de l'administration, dont à peine 3,94% constituaient de nouvelles requêtes.

File d'attente aussi

pour les véhicules électriques En juin dernier, 4.119 demandes de subvention pour l'achat d'une voiture ou d'une moto électriques attendaient d'être traitées.

Ce retard de traitement ne décourage toutefois pas les demandes, selon le ministère. «Les chiffres montrent plutôt un intérêt soutenu des citoyens, malgré les délais», analyse Monica Duarte. Le ministère devrait toutefois «poursuivre ses efforts actuels» pour répondre plus rapidement et plus efficacement aux demandes introduites.

Carole Dieschbourg espère notamment ramener les délais «à un niveau acceptable» grâce à «l'augmentation des effectifs de l'administration environnementale».

Pour rappel, cette prime est réservée aux résidents et s'applique à l'achat d'un vélo classique ou électrique. L'Etat rembourse ainsi les acheteurs à hauteur de 50% du coût de leur achat (dans la limite des 600 euros). Cette aide est allouée aux cycles achetés entre le 1er janvier 2019 et le 31 mars 2022 inclus. «La demande peut être introduite jusqu'à un an après l'achat, la date limite serait donc le 31 mars 2023», calcule Monica Duarte.

L'Etat a également mis en place une autre aide, concernant les véhicules électriques et hybrides. Allant de 500 euros pour un scooter à 5.000 pour une camionnette, elle s'applique aux véhicules mis en circulation au Luxembourg entre le 1er janvier 2019 et le 31 décembre 2021 inclus. Les résidents qui le souhaitent peuvent adresser une demande de subvention sept mois après l'acquisition de leur bien et deux ans au plus tard après sa mise en circulation.

