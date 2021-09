Alors que l'année s'annonçait productive, l'absence de soleil puis les inondations ont mis à mal les rendements des productions de blé, colza et autre avoine. Cette restriction de l'offre conjuguée à une forte demande ont déjà engendré une hausse des prix du marché.

Un été pluvieux amoindrit les récoltes céréalières

(m.d. avec Jean-Philippe Schmit) Après trois années trop sèches, les 1.872 exploitants agricoles espéraient une accalmie pour l'été 2021. «En juin, le pronostic était génial, on parlait même de récoltes record», rapporte Gunter Mertes au moment de dresser le bilan ce lundi. Mais un été trop frais et sans soleil, puis les inondations ont finalement amoindri la production du gérant de la coopérative Bako et de ses confrères. Et ce aussi bien sur la quantité que sur la qualité.

La teneur en huile de colza par exemple était «inférieure à la normale», si bien que les producteurs se sont vu contraints de remettre «de nombreux lots» au séchage, indique le ministère de l'Agriculture dans un communiqué. Les pertes de rendement s'élèvent à 10% pour le blé tendre, tandis que du côté des légumineuses c'est «un échec total».

Une situation directement liée aux conditions météorologiques, puisque la pluie a «suspendu à plusieurs reprises» le travail des producteurs. Si bien que plusieurs parcelles attendaient encore d'être récoltées la première semaine de septembre. Les inondations ont elles aussi fait des dégâts: 153 demandes d'aides financières ont été adressées au ministère, pour une enveloppe totale estimée à 1,65 million d'euros.

Résultat: la forte demande et une restriction de l'offre font d'ores et déjà grimper les prix du marché. Et si cette hausse pourrait permettre aux producteurs de «compenser la mauvaise récolte», elle aura en revanche des conséquences néfastes sur les éleveurs. Eux, par contrecoup, vont voir augmenter le coût des aliments pour le bétail.

La production de semence a elle aussi été perturbée par cette météo capricieuse au-dessus des terres luxembourgeoises. «Les rendements de blé, de seigle, d'orge et d'avoine sont également inférieurs à la moyenne à long terme», indique Steve Turmes, responsable de la coopérative des producteurs de semences du Luxembourg.

En raison du temps humide, les exploitants ont dû «couvrir les lots pour maintenir la germination», précise le communiqué, les empêchant donc de récupérer suffisamment de graines pour produire de nouvelles semences. Une affaire délicate alors que les consommateurs luxembourgeois achètent de plus en plus de produits locaux. Romain Schneider (LSAP), ministre de l'Agriculture, a par ailleurs assuré que cette production régionale « continuerait d'être soutenue», sans plus de précision.



Celui-ci a toutefois dressé un bilan positif des rendements des prairies en fourrage, qui ont pourtant été les plus touchées par les intempéries de juillet, et annoncé une récolte tardive mais «prometteuse de maïs». Les rendements de cette céréale jaune s'annoncent «supérieurs à ceux de 2020».

