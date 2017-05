(VO) - La police a lancé un avis de recherche suite à l'agression du patron d'un café à Differdange, ce dimanche soir.



Les faits se sont déroulés rue du Parc Gerlach, vers 21 heures. Deux hommes masqués ont fait irruption dans le bistrot et se sont rués vers le gérant de l'établissement. Ils l'ont frappé et menacé à l'aide d'une arme à feu puis ils ont dérobé la caisse et se sont enfuis.



Ce lundi matin, la police lance un appel à témoin et fait circuler la description des deux individus.

Les deux hommes ont la peau foncée et mesurent environ 1,75m. Au moment de l'agression, l'un d'eux portait une casquette de baseball avec un sticker brillant, des vêtements et chaussures noirs. L'autre portait une casquette grise, des vêtements et chaussures noirs ainsi qu'un pistolet noir.