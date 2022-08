L'incident s'est produit mardi soir boulevard Royal à Luxembourg-ville. Un appel à témoins est lancé.

Sécurité

Agité, il blesse un policier

L'incident s'est produit mardi soir boulevard Royal à Luxembourg-ville. Un appel à témoins est lancé.

Boulevard Royal, mardi soir. Il est un peu plus de 21h lorsqu'un individu tente de s'en prendre physiquement à plusieurs personnes. Alors que l'homme est en train d'agresser une personne âgée, une patrouille de police intervient et parvient à l'immobiliser, non sans difficulté. Très agité, il finira par blesser légèrement un agent de police ainsi que deux passants. Les témoins oculaires de l’incident sont priés de se présenter au commissariat de police d'Esch au numéro de téléphone (+352) 244501000 ou par e-mail Police.ESCH@police.etat.lu .

Une chasse à l'homme cette nuit après un vol de voiture L'individu, alcoolisé et sans permis, a donné du fil à retordre aux policiers luxembourgeois qui sont finalement parvenus à mettre le suspect hors d'état de nuire.

Mardi soir, il était également question d'alcool au volant. Comme cet automobiliste qui a fini sa course contre le pilier d'un pont sur la route menant de Oetrange à Schrassig. Si le propriétaire du véhicule s'en est tiré sans une égratignure, ce n'est pas le cas de son véhicule. De toute manière, celui-ci lui a été retiré sur-le-champ.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.