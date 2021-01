Préoccupés par la nouvelle variante du virus, de nombreux pays de l'UE demandent des mesures plus restrictives. Si certains pays d'Europe ont d'ores et déjà renforcé leur dispositif sanitaire, le Luxembourg tente, lui, d'attirer l'attention sur la spécificité de la Grande Région.

Agir avec «prudence, responsabilité et mesure»

(ASdN) - Le variant du covid-19 inquiète en Europe. A Bruxelles, un appel a ainsi été lancé, jeudi soir, pour que les 27 mettent en place des mesures plus restrictives. «Je ne cache pas qu'il y a de la pression», souligne le Premier ministre Xavier Bettel (DP) sur les ondes de 100.7 vendredi.

Certains pays ont d'ores et déjà pris les devants. A la suite du Conseil européen, la France a ainsi annoncé exiger un test PCR négatif pour toute personne entrant sur son territoire à compter de dimanche. De son côté, l'Allemagne souhaite aller plus loin en fermant les frontières. Mais pour le ministre luxembourgeois, cette mesure radicale ne serait «pas la solution».

La fermeture des frontières aurait en effet des «conséquences désastreuses» pour le pays, martèle-t-il, tentant d'attirer la situation sur la spécificité de la Grande Région. Car chaque jour, quelque 200.000 Français, Belges et Allemands traversent la frontière pour venir travailler au Luxembourg dont nombre d'entre eux travaillent dans le secteur de la santé.

Chaque pays doit faire face avec «une situation et des mesures différentes», rappelle-t-il sur 100.7. Car les mesures, rappelle le ministre, sont prises «au niveau national». En d'autres termes, elles ne peuvent pas être imposées.

Mais l'important reste donc «que nous n'entrions pas en conflit», affirme le ministre. Plus concrètement, si le pays décidait de tout laisser ouvert, «je comprends que ce soit inquiétant pour les pays voisins», concède-t-il avant d'ajouter : «si on agit avec prudence, responsabilité et mesure, alors vous gagnerez la compréhension de vos voisins».

Pour rappel, Xavier Bettel et la ministre de la Santé Paulette Lenert (LSAP) prendront la parole à 15h. Ils devraient notamment détailler les mesures applicables à compter du 1er février.

