La version du Grand-Duc autour du traitement des accusations contre la grande-duchesse Maria Teresa ne concorde pas avec celle du ministère d'Etat.

"Pas de problème majeur"

Affaire du personnel à la Cour : le ministère d'Etat contredit le Grand-Duc

En visite d'Etat en Lettonie, le grand-duc Henri a réagi mardi à l'affaire concernant les accusations portées contre la grande-duchesse Maria Teresa. «Ce qui a été écrit dans le journal n'était pas exact à 100%. Il y a aussi eu des spéculations», a déclaré le souverain en contestant l'article de l'hebdomadaire Land, sans toutefois vouloir mettre en avant un point précis de l'article.

Le grand-duc Henri se réfère à un article du Land paru le mois dernier, dans lequel les détails d'une dispute entre la Grande-Duchesse et son personnel, qui se serait produite en novembre dernier, ont été publiés. Selon le Land, la Grande-Duchesse se serait alors montrée odieuse envers deux membres du personnel qui n'auraient pas suffisamment aidé Maria Teresa lors d'une séance d'essayage et de photos pour préparer le mariage de sa fille Alexandra.

Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) était intervenu deux semaines après l'incident et avait rencontré le couple grand-ducal. Lors de cette rencontre, le Premier ministre leur aurait donné six mois pour réparer les dommages causés par l'incident. Selon le journal, Xavier Bettel a annoncé à ce moment-là qu'il suivrait la situation de près à l'avenir et qu'il publierait un rapport écrit en mars.

Nous nous voyons régulièrement et discutons de tout, nous n'avons donc pas besoin de faire de bilan. grand-duc Henri

Le grand-duc Henri a toutefois nié à Riga, devant la presse réunie, avoir convenu d'un entretien de bilan avec le Premier ministre Bettel. «Je suis en contact régulier avec le Premier ministre Xavier Bettel. Nous discutons constamment de ce qui peut être amélioré», a déclaré le Grand-Duc. Selon lui, il n'y a donc pas de «problème majeur». Les relations entre le ministère d'État, le gouvernement et la Cour grand-ducale restent «excellentes».

La version du Grand-Duc ne correspond pas à celle du ministère d'État

A la question d'un journaliste de savoir s'il avait été convenu d'une nouvelle rencontre en mars avec le Premier ministre pour faire le bilan de la situation et y revenir, le Grand-Duc a réitéré sa réponse : «Nous nous voyons régulièrement et nous discutons de tout, nous n'avons donc pas besoin de faire un bilan».

Une version qui ne correspond toutefois pas à celle du ministère d'État. Interrogé par le Luxemburger Wort, Jacques Flies, secrétaire général du conseil de gouvernement et représentant de l'État au sein du comité de coordination de la Maison du Grand-Duc, confirme qu'une réunion bilan est toujours prévue après une première rencontre en janvier. «Nous n'avons pas encore fixé de date, mais cela devrait se faire rapidement», explique-t-il. Le Premier ministre est régulièrement en déplacement et il n'a pas été possible pour le moment «d'aligner les calendriers».

Maria Teresa a de nouveau été sous le feu des critiques après l'article du "Land" le mois dernier. Photo: Marc Wilwert

Il est vrai que le Grand-Duc et le Premier ministre Bettel se «voient régulièrement», comme l'a formulé le souverain mardi à Riga, mais indépendamment de ces rencontres régulières, une date de bilan est bel et bien prévue.

Le ministère d'Etat ne confirme toutefois pas si un rapport écrit sera présenté dans le courant du mois de mars, comme le rapporte l'article du Land.

