La demande de limogeage du numéro un de l'armée, le non-déploiement de la 5G au Luxembourg ou encore la terrible pollution de l'Alzette en septembre à Beggen seront cette semaine au menu des discussions des députés.

Luxembourg 3 min.

Affaire Schleck et pollution de l'Alzette

Maurice FICK La demande de limogeage du numéro un de l'armée, le non-déploiement de la 5G au Luxembourg ou encore la terrible pollution de l'Alzette en septembre à Beggen seront cette semaine au menu des discussions des députés.

Président du parlement depuis un an, Fernand Etgen, souhaitait fin décembre 2019 une Chambre plus «proche des gens». Dès ce lundi 6 janvier 2020, il fera le point sur les activités du parlement pour cette année lors de la traditionnelle réception de Nouvel An à 11 heures.

Etienne Schneider démissionnera en février Le ministre de l'Economie et de la Santé a annoncé, ce lundi, qu'il déposerait sa démission auprès du Grand-Duc le 4 février 2020. Le gouvernement de Xavier Bettel perd aussi un de ses vice-Premier ministres.

Assemblée dont la constitution changera encore de visages en ce début d'année puisque le départ du vice-Premier ministre Etienne Schneider (LSAP), le 4 février, pourrait libérer le siège de Franz Fayot si telle devait être la décision entérinée mercredi 8 janvier par le comité général du LSAP. Le départ d'Alex Bodry, président de la fraction socialiste, pour le Conseil d'Etat, sera synonyme d'entrée au parlement pour Simone Asselborn-Bintz, échevine à Sanem.

L'affaire du soldat Schleck

Si les députés se retrouveront tous en séance plénière à compter du 21 janvier seulement, ils seront dès cette semaine sur les bancs des commissions parlementaires. Mardi 7 janvier à 14 heures, ils échangeront avec François Bausch (déi gréng), ministre de la Défense, sur la revendication du SPAL (Syndicat professionnel de l'armée ) réclamant depuis fin décembre le limogeage du chef de l'état-major de l'armée, le général Duschène qui avait déjà contre-attaqué. En cause: la mutation sanction de l'adjudant-chef Christian Schleck, toujours en suspens.

Le général Duschène contre-attaque Trois semaines après le déclenchement de l'affaire Schleck, le chef d'état-major réplique pour la première fois et assure qu'il n'a pas muté d'office l'adjudant-chef en raison de son activisme syndical. Un poste lui a été proposé ce mercredi. Christian Schleck a huit jours pour se prononcer.

A la demande du CSV et des Piraten, les députés parleront aussi avec François Bausch des conditions de travail des policiers, notamment de leurs heures supplémentaires.

Constitution et nouvelles pétitions

La grande réforme de la Constitution avait été abandonnée fin novembre 2019 mais 31 points avaient fait l'objet d'un consensus politique. Malgré le départ d'Alex Bodry à la tête de la commission des institutions et de la révision constitutionnelle, les députés prendront mardi à 15h30 le premier chapitre sur le métier: la justice.

Mercredi 8 janvier à 10h30, en commission des pétitions, seront examinées les nouvelles demandes de pétition publique. Elle portent sur le non-déploiement de la 5G au Luxembourg - dont l'attribution des fréquences doit avoir lieu cette année - l'interdiction des feux d'artifice au Luxembourg, l'aspect environnemental des voitures électriques ou encore l'impératif de conserver l'Hôtel des Postes, place Aldringen, entre les mains de l'Etat et non de le céder à des promoteurs privés comme le réclamait déi Lénk mi-décembre.

Pollution de l'Alzette

En finir avec la pollution des cours d'eau Quatre récentes pollutions de rivière ont mis en lumière la faiblesse des mesures préventives pour ce type de risque industriel. Les députés et la ministre de l'Environnement ont évoqué la question à la Chambre.

A la demande du CSV, les députés de la commission des Affaires intérieures et de la commission de l'Environnement auront jeudi à 14 heures un échange de vues avec les ministres sur l'incident survenu en septembre dernier à la station d'épuration à Beggen qui avait eu pour conséquence de polluer l'Alzette sur 17 km. Fin octobre, les députés avaient déjà discuté de ce sujet lors d'une heure d'actualité.