Affaire Dieschbourg, tripartite, licenciement politique

Thomas BERTHOL Retour sur les dix événements marquants de l'actualité politique au Luxembourg.

1. Jeu de chaises musicales

L'année 2022 au Luxembourg débute avec une nouvelle valse ministérielle en janvier, la quatrième fois depuis le début de cette législature. Ce n'est pas une surprise, les départs étaient déjà annoncés fin 2021.

Yuriko Backes a repris le portefeuille des Finances, suite au départ de Pierre Gramegna (tous les deux DP). Georges Engel a succédé à Dan Kersch (tous les deux LSAP) aux portefeuilles du Travail et de l'Economie solidaire ainsi que des Sports, et Claude Haagen a remplacé Romain Schneider (tous les deux LSAP) comme ministre de la Sécurité sociale ainsi que de l'Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.

Les nouveaux ministres ont prêté serment devant le grand-duc Henri, connecté par visioconférence. Photo: Marc Wilwert

Les nouveaux ministres ont prêté serment le 5 janvier 2022 devant le Grand-Duc. Testé positif au covid, le chef de l'État participait alors à cette cérémonie en visioconférence. Notons que la nouvelle ministre des Finances Yuriko Backes est parvenue à se hisser dans le Top10 des personnalités politiques préférées au Luxembourg selon le dernier Politmolitor publié fin novembre.

2. Faut-il rendre la vaccination obligatoire?

La campagne de vaccination anti-covid souffle sa deuxième bougie ce mardi 28 décembre au Luxembourg. Lors de la première date d'anniversaire, Virgule.lu était revenu sur cette première année de vaccination.

«L'obligation de vaccination est un moyen de soulager plus rapidement le système de santé.» Voici ce que déclarait le Premier ministre Xavier Bettel (DP) à la Chambre des députés fin janvier 2022. Le gouvernement s'était alors prononcé pour une obligation vaccinale pour les plus de 50 ans comme le préconisait un groupe d'experts dans son premier avis. Plusieurs restrictions sanitaires étaient encore en vigueur à ce moment-là, dont la plupart seront levées progressivement au mois de février et de mars.

L'étude montre que pour les plus de 50 ans, une troisième dose anti-covid permet de réduire à 95% une hospitalisation en soins intensifs, alors que ce taux ne dépasse pas les 75% avec uniquement une deuxième injection. Photo: Guy Jallay

Début juillet, ce groupe d'experts a rendu un deuxième avis où ils plaidaient pour une réaction rapide du gouvernement face une potentielle nouvelle vague du covid à l'automne. Les scientifiques ont finalement abandonné leur recommandation de rendre la vaccination obligatoire pour les soignants, mais conservent leur position quant aux personnes de plus de 50 ans. Que décide de faire le gouvernement ? «L'obligation vaccinale ne peut être possible que si une majorité sociétale et politique est en faveur de la mesure», considère cette fois Xavier Bettel.

Le Conseil d'Etat recale la vaccination obligatoire La décision de la haute instance n'est pas une surprise puisqu'elle avait annoncé qu'elle ne se prononcerait que sur un projet de loi, et non sur le texte d'un avant-projet de loi comme celui qui a été soumis par le gouvernement.

Le gouvernement a tout de même laissé la porte ouverte à une telle option, afin de pouvoir réagir rapidement au cas où la situation sanitaire se dégraderait brutalement. L'exécutif a ainsi rédigé un texte d'avant-projet de loi, qui a été déposé de manière informelle auprès du Conseil d'État pour que l'instance puisse rendre un avis préalable. Mais les Sages se sont opposés à un tel texte, considérant qu'ils ne se prononceraient que sur un projet de loi, et non sur un texte d'un avant-projet de loi.

3. Frank Engel se remet en selle

En décembre 2021, Frank Engel a été acquitté dans l'affaire «Frendeskrees» (cercle d'amis) où il était soupçonné d'emploi fictif. Deux mois, plus tard l'ancien président du CSV revient en politique en lançant avec Marc Ruppert, ancien secrétaire général du DP, un nouveau parti nommé Fokus. Ce parti ambitionne d'impliquer davantage les citoyens et de ne pas s'enfermer dans un corpus idéologique. Frank Engel, porte-parole du mouvement, sera tête de liste du parti pour les élections législatives en 2023.

Frank Engel, porte-parole de Fokus. Photo: Chris Karaba

En septembre dernier, Fokus plaidait notamment pour la mise en place d'un indice social. Au mois de juin, 2,9% d'électeurs se disaient prêts à voter pour Fokus selon la Sonndesfro (sondage sur les intentions de vote s'il fallait voter dimanche) effectué pour RTL et le Luxembourger Wort. Mais dans le dernier sondage publié début décembre, ce parti accuse désormais une perte de -1,4% des voix, alors qu'il «ambitionne de gouverner le pays».

4. Tripartite et crise énergie

2022, une année marquée par une situation économique tendue avec l'inflation et la hausse des prix de l'énergie suite à la guerre en Ukraine. Ce contexte économique se traduit aussi sur le plan politique avec la convocation de deux tripartites, une fois en mars et puis en septembre, entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Le dernier accord a prévu une série d'aides pour venir en aide aux ménages et aux entreprises. Un des points principaux concerne notamment le plafonnement des prix de l'énergie.

«La tripartite a fait ses preuves depuis sa création» Jean Spautz, ancien président du LCGB et ex-élu du CSV, livre son regard sur la tripartite à l'occasion du 45ème anniversaire de la loi du «comité de coordination tripartite ».

Dans ce contexte, les communes ont été appelées à faire preuve de sobriété énergétique: baisse de chauffage, réduction des illuminations des bâtiments publics, etc. Dans une récente interview accordée au Luxemburger Wort, le ministre Claude Turmes (déi gréng) s'est toutefois montré optimiste concernant l'approvisionnement énergétique pour le Grand-Duché pour les mois à venir.

5. Affaire Dieschbourg

Vendredi 22 avril, un peu avant midi, la ministre de l'Environnement Carole Dieschbourg (déi Gréng), mise en cause dans l'affaire de «l'abri de jardin», annonce sa démission avec une grande émotion dans sa voix: «Je prends la responsabilité de démissionner, car il s'agit de la seule possibilité d'être entendue par la justice sans que la Chambre n'ait à lever mon immunité.» L'ex-ministre est accusée par le CSV d'avoir favorisé l'ancien bourgmestre de Differdange Roberto Traversini. Ce dernier était alors accusé d'avoir réalisé, sans autorisation, des travaux dans une maison située dans sa commune.

Carole Dieschbourg, ancienne ministre de l'Environnement. Photo: Chris Karaba

En avril, le parquet transmet son dossier à la Chambre, car selon la Constitution, c'est au Parlement de décider de la mise en accusation d'un membre ou d'un ancien membre du gouvernement. Problème: la loi prévue par la Constitution qui régit la procédure pour ce faire n'existe pas.

La conférence des présidents et le bureau du Parlement décident d'adopter une telle loi prévue par la Constitution, garantissant ainsi la transition de l'actuelle à la nouvelle Constitution, qui n'est pas encore en vigueur et ne prévoit plus que le Parlement soit compétent. Problème résolu? Non, le Conseil d'État s'y oppose et Carole Dieschbourg ne pourra pas témoigner de sitôt. Affaire à suivre donc encore sans doute en 2023.



6. Affaire Da Costa

La classe politique a-t-elle manigancé pour qu'un scientifique se fasse licencier? Le Premier ministre Xavier Bettel (DP) assure dans une réponse parlementaire adressée début juin au député Sven Clement (Pirate) que le gouvernement n'a exercé aucune pression sur la société RSS-Hydro pour qu'elle licencie le scientifique Jeff Da Costa. Ce dernier avait critiqué l'exécutif dans les médias à propos de sa gestion des inondations (juillet 2021).

Selon les informations du Luxemburger Wort, le dirigeant de cette société, Guy Schumann aurait pourtant subi des pressions extérieures, le poussant à mettre son employé à la porte. Le ministre de l'Économie Franz Fayot (LSAP) a également démenti toute implication dans cette affaire. Gilles Roth, coprésident du CSV à la Chambre, estime que cette histoire se résume à des paroles contradictoires entre le dirigeant et l'employé de la société RSS-Hydro. L'opposition avait proposé de convoquer Jeff Da Costa en séance pour entendre sa version des faits, mais la majorité s'y est opposée considérant qu'il s'agissait d'une affaire interne au sein d'une entreprise.

7. La santé au cœur du débat politique

IRM de Potaschberg, paiement des gardes des médecins, fermeture temporaire de la maternité de l'hôpital du Nord ou encore départ des cardiologues du même hôpital à Ettelbruck. Et finalement encore une épidémie de bronchiolite mettant la Kannerklinik en situation de crise. N'oublions pas le covid qui a aussi encore partiellement marqué l'actualité de l'année 2022.

«Les médecins sont dégoûtés» Le Dr Germain Wagner, médecin généraliste, décrit les maux dont souffre le système de santé. Il ne se prive pas de critiquer la ministre de la Santé Paulette Lenert.

Les sujets santé ont été nombreux cette année, ainsi que les critiques destinées à Paulette Lenert(LSAP) dans sa gestion des différents dossiers, notamment les deux premiers points évoqués. Mais malgré cela, la vice-Première ministre demeure la personnalité politique préférée au Luxembourg selon le dernier Politmolitor. Un signe encourageant alors que son parti la verrait bien tête de liste pour défendre les couleurs socialistes en 2023.

8. Révision de la Constitution

La Constitution actuelle du Luxembourg date de 1868. Des efforts ont été faits en 1999 pour réviser le texte en profondeur et l'adapter aux temps modernes. Suite au refus du grand-duc Henri de signer la loi sur l'euthanasie en 2008, nécessaire pour qu'elle puisse entrer en vigueur, le chef de l'État n'a plus que le droit de promulguer des lois, et plus de les approuver.

Le Grand-Duché se dote désormais d'une nouvelle Constitution. Le nouveau texte de la réforme a été adopté lors du deuxième vote des différents chapitres jeudi 22 décembre à la Chambre. Les changements seront effectifs dans six mois.

Ce texte inscrit la forme de gouvernement de la monarchie constitutionnelle dans la Constitution. Le gouvernement est défini comme l'organe déterminant du pouvoir exécutif et le rôle du Premier ministre ainsi que le poste de vice-Premier ministre sont délimités. Le rôle du chef de l'État sera désormais presque exclusivement limité à l'exécutif, mais le Grand-Duc pourra encore, de manière purement formelle, nommer les juges.

Les symboles de l'État sont également valorisés dans la nouvelle Constitution. La langue luxembourgeoise, l'hymne national, les armoiries et le drapeau sont explicitement mentionnés.

Le chapitre sur le Parlement et le Conseil d'État donne aux députés davantage d'instruments pour pouvoir contrôler le gouvernement.

9. Gramegna, le rebond

Pierre Gramegna a laissé sa place de ministre des Finances début janvier à Yuriko Backes. Il expliquait vouloir consacrer plus de temps à sa famille. Mais au mois de mai, il se porte candidat pour devenir directeur exécutif du Mécanisme européen de stabilité (ESM) et obtient pour sa candidature le soutien du gouvernement.

Depuis le 1er décembre, l'ancien ministre des Finances luxembourgeois occupe le poste de directeur du ESM. Photo d'archives: LW

Cette démarche ne manque pas d'étonner Jean-Claude Juncker. «Ce n'est pas un poste où il pourra rester au Kirchberg et voir sa famille», déclare en juin l'ancien Premier ministre luxembourgeois sur les ondes de RTL. Finalement, après une situation de blocage, Pierre Gramegna parvient à se faire élire à l'unanimité des voix à la tête de l'ESM.

10. Les élections 2023 en ligne de mire

La «super année électorale» approche au fur et à mesure à grands pas. Les élections communales se tiendront le 11 juin et les élections législatives le 8 octobre 2023. À Luxembourg-ville, la bourgmestre sortante Lydie Polfer (DP) a annoncé qu'elle allait se représenter. Un poste également convoité par l'actuel premier échevin Serge Wilmes (CSV) ou encore le conseiller communal François Benoy (déi Gréng). Notons que les résidents étrangers pourront plus facilement voter lors de ce scrutin.

«Oui, je veux rester Premier ministre» Quel est l'avenir de la coalition DP-LSAP-déi gréng? Quels sont les projets politiques de Xavier Bettel ? Que pense-t-il de Dan Kersch ? Pourquoi le triple A est-il si important pour lui ?

Sur le plan national, Xavier Bettel a annoncé qu'il souhaitait rester Premier ministre. Le ministre de l'Economie Franz Fayot se verrait, quant à lui, bien candidat dans le Centre avec Paulette Lenert. Dans une interview accordée au magazine Télécran, cette dernière n'écarte pas «la possibilité» de devenir tête de liste du LSAP lors des prochaines législatives. Vrai suspense ou secret de polichinelle? Réponse dans les prochains mois.

