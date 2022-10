Daniel Baulisch est l'avocat de Said Banhakeia, le Marocain de 48 ans qui a été arrêté la semaine dernière, soupçonné d'être impliqué dans la mort de Diana Santos.

Corps retrouvé démembré

Affaire Diana: l'avocat du suspect s'exprime en exclusivité

Tiago RODRIGUES Daniel Baulisch est l'avocat de Said Banhakeia, le Marocain de 48 ans qui a été arrêté la semaine dernière, soupçonné d'être impliqué dans la mort de Diana Santos.

Dans des déclarations exclusives à Contacto, l'avocat révèle que Said Banhakeia clame son innocence. Le suspect a été arrêté jeudi dernier par la police judiciaire luxembourgeoise. Il est accusé de meurtre «avec préméditation» et est détenu à la prison de Schrassig.

Qui a tué Diana ? L'histoire derrière le crime Un homme a été arrêté pour meurtre avec préméditation. Mais il reste encore de nombreuses questions sans réponse. Le mystère de la mort de Diana Santos n'est toujours pas résolu.

Daniel Baulisch a reconnu que la police avait trouvé des «preuves suffisantes» pour que Said soit arrêté et considéré comme suspect du crime. Concernant un éventuel alibi de l'homme le jour du meurtre de Diana, l'avocat a déclaré qu'il ne pouvait pas, pour l'instant, «révéler de détails».

Quant aux autres suspects possibles, Said n'a pas indiqué de noms à l'avocat. À la question de savoir si son neveu Gibran est également considéré comme un suspect et s'il est recherché par les autorités, Me Baulisch s'est contenté de répondre qu'il ne pouvait faire aucun commentaire à ce sujet car «l'affaire est en cours d'instruction».

L'avocat assure qu'il prouvera l'innocence présumée de Said et qu'il aura plus d'informations sur l'affaire dans les deux prochaines semaines. «L'enquête n'en est encore qu'au début», a-t-il expliqué.



Contacto a essayé de clarifier avec les autorités s'il y a d'autres suspects dans le crime, à savoir Gibran, le mari présumé de Diana qui a disparu, mais n'a pas obtenu de confirmation jusqu'à présent.

Où est Gibran Banhakeia ?

Personne ne semble savoir où se trouve cet homme. On sait qu'il est le neveu de Said Banhakeia et le mari présumé de la Portugaise de 40 ans retrouvée démembrée à Mont-Saint-Martin le 19 septembre.



Selon la famille et les amis de Diana, Gibran a entre 35 et 40 ans et est de nationalité marocaine. Il aurait épousé la Portugaise par commodité, en échange d'une somme d'argent.

Le mariage aurait eu lieu le 14 juillet, selon les proches de la Portugaise et l'ancien compagnon de Diana, mais Contacto n'a pas reçu la confirmation, par les autorités compétentes, que ce mariage a bien eu lieu.

Contacto croit savoir que Gibran étudiait pour un doctorat à l'École Doctorale Humanités Nouvelles-Fernand Braudel de l'Université de Lorraine à Metz depuis l'année dernière. Une source de l'université a confirmé que le Marocain s'était inscrit pour l'année universitaire 2021/2022, mais n'avait pas renouvelé son inscription pour l'année en cours.

Fin juillet, déjà après le prétendu mariage, Gibran et Diana ont loué une maison à Diekirch. Ils souhaitaient rénover le logement afin de mettre ensuite les différentes pièces en location. Après l'identification du corps, la maison a été fouillée et la porte, sur laquelle sont inscrits leurs deux noms, a été scellée par la police, qui n'a pas confirmé s'il pouvait s'agir de la scène du crime. Depuis lors, personne n'a vu Gibran et personne ne sait où il se trouve.

Qui était Diana Santos ?

Diana Santos est originaire de Porto. Selon son frère, Vítor Santos, qui a parlé à Contacto, elle vivait au Luxembourg depuis «environ quatre ou cinq ans».

L'ex-petit ami de Diana Santos: «C'était la femme de ma vie» C'est l'ex-compagnon qui a permis l’identification du corps retrouvé démembré à Mont-Saint-Martin. Il a reconnu Diana Santos grâce à ses tatouages.

La Portugaise n'en était pas à sa première expérience à l'étranger : son père, qui avait également parlé à Contacto, a déclaré que sa fille avait toujours travaillé comme serveuse et aide-cuisinière.

Lundi dernier, le parquet luxembourgeois a confirmé à Contacto que la victime était portugaise et vivait au Grand-Duché.

Suite à cette nouvelle, le parquet du tribunal de Nancy a confirmé le lendemain que les autorités luxembourgeoises avaient identifié le corps grâce à des tatouages et à l'utilisation de l'ADN et a ajouté qu'il avait confié l'affaire au parquet de Dierkich.

Le corps démembré de la femme a été retrouvé le 19 septembre par un adolescent de 16 ans derrière un bâtiment abandonné à proximité de la mairie de Mont-Saint-Martin, dans le département de Meurthe-et-Moselle.

L'affaire fait l'objet d'une enquête par les autorités françaises et luxembourgeoises.

