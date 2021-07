Un mois après l'annonce de la poursuite d'un volet de l'enquête contre l'ancien président du CSV pour «faux et usage de faux», l'affaire rebondit avec la publication de noms de plusieurs personnalités du parti également dans le viseur de la justice.

Luxembourg 2 min.

Affaire «CSV Frëndeskreess»

Frank Engel loin d'être le seul mis en cause

Centrée jusqu'à présent uniquement sur Frank Engel, l'affaire «CSV Frëndeskreess» implique au total six personnes, dont Elisabeth Margue et Stéphanie Weydert, anciennes vice-présidentes du CSV, mais aussi Félix Eischen, ancien secrétaire général du parti, selon nos confrères de RTL. Tous ont été inculpés pour «faux et usage de faux», «fraude» et «abus de confiance» pour avoir cautionné le versement d'un salaire de 40.000 euros à l'ancien président du CSV en tant que membres de la direction de l'ASBL du fait de leurs fonctions.

Le fait qu'Elisabeth Margue et Stéphanie Weyder devront répondre de leur implication dans cette affaire pourrait avoir des conséquences sur l'organisation actuelle des chrétiens-sociaux, la première occupant actuellement le poste de coprésidente aux cotés de Claude Wiseler, la seconde de co-secrétaire générale avec Christophe Hansen. Contacté lundi par le Luxemburger Wort, ni le parquet, ni Claude Wiseler n'ont, pour l'heure, été en mesure de confirmer ou d'infirmer les informations diffusées par nos confrères.

Ces derniers indiquent par ailleurs que le procès lié à cette affaire, évoqué par le parquet en juin dernier, devrait s'étaler sur trois jours et débuterait le 19 octobre prochain. Selon la dernière communication officielle des autorités judiciaires, si les investigations autour du contrat qui a lié pendant sept mois Frank Engel à l'ASBL ont été clôturées, celles en lien avec le remboursement des cotisations sociales envers le CSV se poursuivent.

De son côté, Frank Engel a toujours assuré «ne rien avoir à se reprocher» et affirmait qu'une clause du contrat prévoyait le remboursement intégral des sommes versées en cas d'échec de la mission confiée. A savoir le recrutement de nouveaux donateurs au profit de l'actuelle principale force politique du pays. Ayant rendu officiellement sa carte du CSV, Frank Engel reste pour l'heure flou quant à son avenir politique.

