Ados: attention à l'usage détourné des cartouches pour chantilly

Elles servent, normalement, à faire de la chantilly avec un siphon, mais les adolescents ont trouvé un tout autre usage à ces cartouches de gaz...

(ChB) - Le député libéral Gusty Graas s'inquiète d'un phénomène qui émerge au Luxembourg: l'usage détourné de cartouches de gaz destinées aux siphons à chantilly par les jeunes en quête de sensations.

Une fois percée, ils placent la cartouche de protoxyde d’azote dans un ballon de baudruche et inhalent le gaz jusqu'au fou rire. Ces cartouches utilisées en cuisine sont bien évidemment en vente libre.

Selon la ministre de la Santé, qui a consulté les associations de prévention et le système national d'alerte en matière de drogues et de modes de consommation émergents, cet usage du protoxyde d’azote reste marginal au Luxembourg.

"Le protoxyde d'azote n'est pas classé comme stupéfiant ni au niveau international par la Convention unique sur les stupéfiants de 1961 des Nations unies, ni au Grand-Duché. Ses mécanismes d'action pharmacologique ne sont d'ailleurs que partiellement élucidés à l'heure actuelle."

"Il semble toutefois établi qu'il produit des effets sur une grande variété de récepteurs de neurotransmetteurs. Les effets les plus fréquemment rapportés sont les suivants: hilarité, fou rire, sensation de chaleur, sentiment de bonheur allant jusqu'à l'euphorie, état onirique, distorsions auditives et visuelles, hallucinations, analgésie, sédation."

"Il y a aussi l'engourdissement des extrémités, la diminution de la dextérité et de l'équilibre, des vertiges, des nausées (surtout associées à l'usage concomitant d'alcool ou en cas d'usage prolongé), le risque de perte de conscience et le risque d'hypoxie, voire d'asphyxie (avant tout en cas de forte concentration)."

Lydia Mutsch précise qu'un usage prolongé et régulier peut entraîner une carence en vitamine B12 et être associé entre autres à une anémie, à divers troubles neurologiques, à des difficultés au niveau du contrôle moteur et à une paresthésie.