C'est ce qui s'appelle un sacré coup de communication, l'agence d'intérim Adecco propose des vacances en Grèce dans l'espoir de recruter davantage d'intérimaires.

Luxembourg 2 min.

Des intérimaires recherchés

Adecco offre des vacances pour booster le marché de l'emploi

Simon Laurent MARTIN C'est ce qui s'appelle un sacré coup de communication, l'agence d'intérim Adecco propose des vacances en Grèce dans l'espoir de recruter davantage d'intérimaires.

10.200, c'est le nombre de postes vacants actuellement au Grand-Duché de Luxembourg. Un défi de taille donc pour la société d'intérim Adecco qui entend bien réduire drastiquement ce chiffre qui représente 63% de postes vacants en plus par rapport à l'année précédente. De quelle manière? En lançant un jeu-concours pour le moins original destiné à attirer un maximum d'intérimaires. Le grand prix? Un voyage all inclusive en Grèce pour deux personnes.

Les aides aux entreprises s'arrêteront en juillet Le gouvernement souhaite mettre fin au chômage partiel et aux aides à la relance décidées à l'entame de la crise sanitaire d'ici cinq mois. L'arrêt sera toutefois progressif.

Concrètement, les personnes qui commenceront à travailler avec la société entre janvier et mars auront peut-être la chance de remporter ce voyage au soleil. L'initiative, lancée tout récemment, semble déjà avoir trouvé son public puisque Adecco a annoncé qu'elle avait reçu pas moins de 15% de CV en plus.

Si l'idée de ce jeu-concours peut sembler farfelue, elle n'en reste pas moins utile pour donner au coup de boost au secteur de l'emploi qui en a grandement besoin. «Jamais Adecco n’a dû chercher autant d’intérimaires. L’agence d’intérim met donc les gros moyens pour trouver les talents recherchés. Le taux de chômage (5,2% ) au Luxembourg est relativement bas (-17,6% comparé à l’année précédente) alors que le nombre de postes vacants explose (+62,9% comparé à l’année précédente). Dans de nombreuses entreprises, c’est également le branle-bas de combat pour trouver des candidats. C’est pourquoi elles font de plus en plus appel aux agences d’intérim, mais elles aussi sont confrontées au même problème: trouver de la main d’œuvre disponible et expérimentée», explique l’agence dans un communiqué.



13.628 salariés en chômage partiel en février Le Comité de conjoncture a décidé de permettre à 1.338 entreprises de bénéficier des dispositions particulières décidées à l'entame de la crise sanitaire. Les demandes sont en hausse par rapport au mois dernier.

Jan Dekeyser, Country Head de Adecco Belgique et Luxembourg, note qu'il y a une certaine urgence vis-à-vis de la situation actuelle. «Le marché de l’emploi s’enflamme. Toutes les entreprises recherchent de nombreux talents, et ce, rapidement. Notamment dans les secteurs de la construction, l’horeca, l’industrie, la logistique et le secteur tertiaire où c’est le branle-bas de combat. La recherche de vendeurs, d’ouvriers, de magasiniers et d’opérateurs n’a jamais été aussi intense. Les candidats ont le choix parmi de nombreuses offres. Avec cette action, nous voulons donner un coup de pouce aux candidats.»

L’action d’Adecco a de quoi en faire rêver plus d'un, toutefois, la société précise qu'elle ne laissera pas les intérimaires déjà engagés sur le côté. «Les intérimaires d'Adecco qui travaillaient déjà au début de l'action peuvent bien sûr aussi y participer», note le communiqué.

Davantage de CV intéressants

Jan Dekeyser conclut en évoquant cette action comme un moyen de recevoir davantage de CV intéressants. «Mais aussi, à raison, comme un moyen d’exprimer notre gratitude envers nos intérimaires. Ils contribuent à remédier à la pénurie de main-d’œuvre sur le marché de l’emploi. Le voyage n’est évidemment pas la seule motivation des nouveaux postulants chez Adecco, mais c’est un petit coup de pouce qui incite les gens à s’inscrire chez nous. Lorsque les chercheurs d’emploi peuvent largement choisir chez qui ils veulent postuler, où et comment ils seront recrutés, il faut sortir du lot en tant qu’agence d’intérim pour les attirer.»

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.