D'ici la fin de la semaine, 2.000 personnes seront en possession de leur carte de transport, annonce le ministère de la Mobilité. Par ailleurs, alors que la gratuité des transports entrera en vigueur le 1er mars, 3.400 voyages utilisant le nouveau système ont déjà été programmés jusqu'à la fin mai.

Luxembourg 2 min.

Adapto connaît un vif succès

D'ici la fin de la semaine, 2.000 personnes seront en possession de leur carte de transport, annonce le ministère de la Mobilité. Par ailleurs, alors que la gratuité des transports entrera en vigueur le 1er mars, 3.400 voyages utilisant le nouveau système ont déjà été programmés jusqu'à la fin mai.

(JFC, avec SH) - Confirmée par la Chambre des députés au mois de novembre dernier, la gratuité du transport pour les personnes à mobilité réduite entrera, elle aussi, en application le 1er mars. La réforme du service Adapto pour le transport des personnes handicapées impose cependant aux personnes concernées de faire la demande d'une nouvelle carte de transport via un formulaire en ligne. Le ministère de la Mobilité a annoncé mardi que 1.500 personnes s'étaient déjà inscrites dans la base de données depuis le 17 février, date de démarrage du nouveau système. Et il ajoute que d'ici la fin de cette semaine, ce nombre franchira le cap des 2.000.

En outre, la nouvelle plateforme de réservation, qui a elle aussi été lancée lundi, indique que 3.400 voyages ont été enregistrés dans le système pour la période allant du 1er mars à fin mai. Selon les nouveaux paramètres en vigueur, un transport collectif ne peut pas être utilisé pour faire un détour qui prendrait plus de dix minutes. Selon le ministère de la Mobilité, les premières réactions du public sont très positives.

Adapto s'offre une nouvelle plateforme de réservation Au 1er mars, tous les transports en commun seront gratuits, y compris pour le service spécifique destiné aux personnes qui souffrent d'un handicap. Pour en bénéficier, il faudra remplir un formulaire en ligne. D'autre part, la réforme s'accompagne d’un regroupement des trajets.

Cette communication gouvernementale intervient alors que le collectif-P1329, mobilisé autour de la réforme du service Adapto, regrettait lundi que cette réforme ait été préparée «sans les concernés», c'est-à-dire sans inclure suffisamment les personnes handicapées dans de la préparation du projet. «Le ministère doit arrêter cette méthode qui consiste à décider seul», estime-t-il. Le collectif déplore en outre un nouveau formulaire «très difficile à comprendre», ainsi que la présentation «tardive» du projet, qui aurait provoqué de «l’inquiétude» chez les personnes concernées.

En pratique, les réservations peuvent aussi se faire via les sites internet www.adapto.lu et www.guichet.lu, de même qu'avec l'application smartphone, disponible pour Android (Google play) et IOS (qui vous permet de créer votre compte, de suivre votre transport en temps réel et de connaître ainsi l'arrivée précise du transport). Pour rappel, le transport Adapto est destiné aux citoyens avec un handicap irréversible ou une déficience physique, mentale, sensorielle ou psychique, à mobilité réduite, et aux personnes atteintes d'une maladie évolutive n'ayant pas d'autres possibilités de se déplacer. Précision utile, ces transports ne concernent que le territoire luxembourgeois.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.