La Wanteraktioun ou Action hiver, projet humanitaire permettant que des personnes sans-abri ne soient pas victimes d'hypothermie par période de grand froid, a fait part de son bilan pour l'action de 2017-2018.

Action hiver: 5,45% d'augmentation de la fréquentation du foyer de nuit

(VR) - Ce nouveau volet d'Action hiver, qui a débuté le 1er décembre 2017 et qui s’est terminée le 1er avril 2018, s'inscrit dans la continuité des actions précédentes en ce qui concerne son organisation. Cette dernière fut organisée en partenariat avec plusieurs organismes comme Inter-Actions, la Croix-Rouge luxembourgeoise ou encore Caritas Accueil et Solidarité.

Au cours de ces quatre mois, de nouveaux services ont vu le jour, à savoir le service du "Premier Appel" qui allait à la rencontre des sans-abris très isolées afin de les diriger vers les aides d'Action d'hiver, ainsi que deux refuges de nuit venant compléter l'offre.

Pour ce qui est des chiffres, il est à noter que si la fréquentation du foyer de nuit a légèrement augmenté par rapport à l'édition précédente, celle du foyer de jour a diminué. Ainsi, au foyer de jour le nombre de présences diminue de 8,84% tandis que les présences augmentent de 5,45% pour ce qui est du foyer de nuit.

De manière plus large, c'est le nombre global des personnes ayant fréquenter les services de l'action hiver qui recule par rapport à l'année 2016-2017.

Outre ces chiffres, les bénéficiaires de cette oeuvre associative ont eu l'occasion de profiter d'un toit, mais pas seulement. En effet, l'équipe éducative, soutenue par les bénévoles et Croix-Rouge Services, a proposé diverses activités, à savoir des ateliers de réinsertion professionnelle.



Les personnes sans-abri pouvaient alors être aiguillées pour rédiger un CV et une lettre de motivation. Pour cet occasion, l'association s'est attachée les services d'un coiffeur et d'un photographe dans le but de parfaire ces documents. Il y avait également au programme des ateliers pratiques de mise en situation d'emploi, et également des animations artistiques (peinture, bricolage divers) , ludiques (jeux de société) et culinaires.

Il est important de noter l'engagement bénévole de 28 infirmiers et de 8 médecins, offrant deux fois par semaine des permanences soignantes de deux heures ainsi que des consultations médicales gratuites. Ces services ont d'ailleurs connu un franc succès puisque le dispensaire a totalisé 254 passages.

En somme, malgré une légère baisse au niveau de la demande pour cette année 2017-2018, l'Action Hiver aura une nouvelle fois permis à plusieurs dizaines de sans-abris de bénéficier d'un refuge face au froid rugueux de l'hiver luxembourgeois, mais aussi d'un soutien moral indispensable pour ces derniers en vue d'une éventuelle réinsertion sociale et professionnelle.





