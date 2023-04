Le Parti pirate avait estimé que cette action constituait une violation de la loi électorale. Le ministère public s'exprime à présent.

Luxembourg 2 min.

Décision du parquet

Action de porte-à-porte: pas de conséquences pénales pour «Déi Lénk»

Le Parti pirate avait estimé que cette action constituait une violation de la loi électorale. Le ministère public s'exprime à présent.

(FJ / C.) - Dans un communiqué de presse, le parquet a annoncé mardi qu'il classait «sans suite pénale» la procédure entourant les visites domiciliaires de Déi Lénk. Après que le Parti Pirate a porté plainte auprès du parquet, ce dernier n'a toutefois «pas pu constater d'infraction à l'article 95, paragraphe 4, de la loi électorale du 18 février 2003».

Déi Lénk, entre frustration et défi Lors de son congrès, le parti Déi Lénk a dénoncé les abus sociaux et écologiques et se positionne comme une alternative politique.

Pour qu'il y ait infraction, il faudrait que la ou les visites à domicile d'un candidat visent à rappeler sa candidature aux électeurs et qu'elles aient une influence réelle sur l'issue du scrutin par l'ampleur de la propagande illicite entreprise par le candidat. Or, ce n'est pas le cas ici.

Après avoir examiné les documents fournis par les Pirates, le parquet a pu constater que l'action de Déi Lénk n'aurait servi qu'à «impliquer davantage les habitants non luxembourgeois dans le processus électoral communal».

Vie politique: «La langue, c'est la grande problématique» Chercheur au Centre d'étude et de formation interculturelles et sociales (Cefis), Sylvain Besch analyse le taux d'inscription assez faible des résidents étrangers aux prochaines élections communales. Et selon lui, ce n'est pas uniquement par manque d'envie...

Des actions de porte-à-porte pour inciter à aller voter

En toile de fond, un différend entre le Parti Pirate et Déi Lénk, qui a entre-temps abouti à une plainte auprès du procureur : afin de convaincre les étrangers de s'inscrire sur les listes électorales pour les élections communales du 11 juin, des membres de la section Stater de Déi Lénk et des militants avaient sonné aux portes.

«Des pièces communiquées au parquet, il ressort que le but de la démarche du parti ''déi Lénk'' était d’impliquer davantage les résidents non luxembourgeois dans le processus électif communal, et ce au vu du faible taux actuel d’inscription de ces mêmes personnes, notamment dans la Ville de Luxembourg», indique le parquet.

L'initiative, intitulée «Notre ville, nos votes», a été organisée par la section de Stater et, fait piquant, a été suggérée par des non-Luxembourgeois et annoncée le 20 janvier via une conférence de presse. Comme tous les participants n'étaient pas membres de déi Lénk, le flyer distribué aux ménages mentionnait uniquement la collaboration avec déi Lénk.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Thomas Berthol

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.