Acquittement dans le litige sur les permis de construire à Weiswampach

Sophie HERMES Une taxe d'infrastructure omise avait provoqué des discussions tendues au sein du conseil communal. La décision est tombée.

Ces dernières années, le permis de bâtir pour le complexe de bureaux et de salles de fêtes à Beiler avait souvent suscité de vives discussions au sein du conseil communal de Weiswampach. Les juges du tribunal d'arrondissement de Diekirch ont fait entendre leur voix et ont acquitté le bourgmestre Henri Rinnen, les échevins de l'époque Nobert Morn et Marie-Paule Hamer ainsi que la receveuse communale en première instance.

Il avait été reproché aux élus communaux d'avoir délivré un permis de construire en avril 2017 sans avoir facturé au maître d'ouvrage la taxe d'infrastructure due, soit environ 71.000 euros. Celle-ci avait été rendue obligatoire deux mois plus tôt par un règlement.

Devant le tribunal, les prévenus avaient déclaré avoir agi dans l'intérêt de la commune. Les discussions autour du complexe de bâtiments avaient commencé en 2014.

Un problème de transparence

Un accord avait alors été trouvé avec le maître d'ouvrage sur un concept qui comprenait, outre la construction du bâtiment, des travaux d'infrastructure - à la charge de l'entrepreneur. En décembre 2016, avant même l'entrée en vigueur de la taxe d'infrastructure, un premier projet avait été déposé. Celui-ci a toutefois dû être remanié par la suite, ce qui a pris plusieurs mois.

Un membre du conseil communal ainsi qu'un représentant de l'initiative citoyenne locale avaient signalé la démarche au ministère de l'Intérieur en avril 2019, à la suite de quoi le ministère public avait été saisi du dossier. Lors de l'audience, le procureur avait indiqué que la démarche avait posé un problème de transparence. Il avait donc demandé une amende contre le bourgmestre et les échevins. Les juges n'ont pas partagé cet avis, mais l'acquittement prononcé en première instance n'est pas encore définitif. Toutes les parties ont 40 jours pour faire appel.

