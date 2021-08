Alors que Jean Asselborn voit dans l'accueil de certains Afghans «une obligation morale», l'association Passerell l'appelle à revoir sa politique d'accueil. Selon elle, le tri des demandes de protection suivant la province de résidence «n'a pas de sens».

Accueil au Grand-Duché

Les exilés afghans au cœur d'un «flou juridique»

Marie DEDEBAN Alors que Jean Asselborn voit dans l'accueil de certains Afghans «une obligation morale», l'association Passerell l'appelle à revoir sa politique d'accueil. Selon elle, le tri des demandes de protection suivant la province de résidence «n'a pas de sens».

Alors que les talibans étendent peu à peu leur emprise sur la population afghane, l'Union européenne cherche encore à établir une politique commune quant à l'accueil des réfugiés. Une «obligation morale» selon le ministre des Affaires étrangères Jean Asselborn (LSAP), mais qui pourrait rapidement se heurter à «un flou juridique».

En effet depuis 2019, les exilés afghans «ne sont plus automatiquement considérés comme en danger de par leur nationalité», souligne Marion Dubois. La présidente de l'association Passerell précise ainsi que les demandes de protection internationale sont à présent traitées «selon la province de résidence des exilés venus d'Afghanistan». Ainsi, «61% des Afghans ont vu leur demande d'asile refusée parce qu'ils venaient de zones où les tensions était moins importantes», assure-t-elle.

Un choix qui s'appuie sur des rapports internationaux, mais qui ne correspond pas aux réalités du terrain, selon l'asbl. «Ce n'est pas parce qu'une femme n'a connu aucun problème en trois ans à Kaboul que sa vie n'est pas en danger», conteste la porte-parole de Passerell.

Déjà en mai dernier, l'asbl et huit autres organisations locales alertaient sur la situation en Afghanistan. Evoquant un «climat d'insécurité pour les civils», les associations indiquaient que les talibans et l'Etat islamique menaçaient «l'accès à l'éducation, les droits des femmes et l'espoir d'une paix durable». Une situation qui justifie selon Marion Dubois l'octroi de l'asile sans distinction, d'autant plus que l'Etat afghan a changé de mains.

«Les talibans ne sont pas une crainte hypothétique, les récentes actualités le prouvent», souligne-t-elle. Si elle salue le fait que Jean Asselborn condamne les retours forcés pratiqués ailleurs en Europe, la présidente de Passerell appelle également le gouvernement luxembourgeois à «réévaluer la situation actuelle». Déboutés du droit d'asile, les Afghans sont autorisés à rester dans les foyers dédiés, grâce au «report de l'éloignement».

Mais la mesure ne leur permet pas de vivre normalement ou de s'intégrer à la société. «Faute de protection internationale, ils n'ont pas accès à la carte verte et ne peuvent pas aller à l'école, travailler ni bénéficier d'aides», déplore Marion Dubois. D'autant qu'en raison de leur âge ou des traumatismes subis, «beaucoup d'Afghans ne peuvent pas prétendre à une régularisation par le travail». Les ressortissants sont donc bloqués au Luxembourg sans aucune perspective d'avenir.

Une situation que l'association appelle à réguler très vite. «Entre 2012 et 2020, seuls 428 Afghans ont obtenu une protection internationale au Grand-Duché, alors qu'ils sont bien plus nombreux à en faire la demande», souligne sa présidente sans pouvoir donner de chiffres précis. En 2020, 87 Afghans ont fait une demande de protection internationale, selon le ministère des Affaires étrangères.

Eléments juridiques Droit d'asile : protection accordée aux personnes craignant d'être persécutées en raison de leur race, religion, nationalité, opinions politiques ou de leur appartenance à un certain groupe social. Ces individus deviennent alors des réfugiés.





: protection accordée aux personnes craignant d'être persécutées en raison de leur race, religion, nationalité, opinions politiques ou de leur appartenance à un certain groupe social. Ces individus deviennent alors des réfugiés. Protection subsidiaire : toute personne qui ne peut être considérée comme un réfugié, mais pour laquelle il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait un risque réel de subir des atteintes graves si elle était renvoyée





: toute personne qui ne peut être considérée comme un réfugié, mais pour laquelle il y a des motifs sérieux et avérés de croire qu’elle courrait un risque réel de subir des atteintes graves si elle était renvoyée Report de l'éloignement: droit des personnes déboutées de l'asile ou de la protection subsidiaire à demeurer sur le sol luxembourgeois dans des circonstances où un éloignement est, pendant une certaine période, matériellement et techniquement inexécutable.

