Un grave accident impliquant plusieurs véhicules a eu lieu ce lundi matin sur le CR 306 reliant Bissen à Vichten. Le motard, grièvement blessé, est décédé des suites de ses blessures.

Luxembourg 3

Accident entre Bissen et Vichten: le motard décède

Sophie Wiessler Un grave accident impliquant plusieurs véhicules a eu lieu ce lundi matin sur le CR 306 reliant Bissen à Vichten. Le motard, grièvement blessé, est décédé des suites de ses blessures.

Une moto, un minibus et une voiture étaient impliqués dans cet accident. Le motard a tenté de doubler le minibus et est entré en collision avec la voiture qui venait dans la direction opposée.

3 Photo:Gerry Huberty

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. Photo:Gerry Huberty Photo:Gerry Huberty Photo:Gerry Huberty

Les conducteurs de la voiture et du minibus ont été légèrement blessés, selon la police, et emmenés à l'hôpital. Le motard a été grièvement blessé et est mort sur les lieux de l'accident. C'est le deuxième accident mortel sur les routes luxembourgeoises en moins de 24 heures: un autre motard est mort sur la route dimanche après-midi au Mont Saint-Nicolas entre Nachtmanderscheid et Vianden, à l'Est du pays: il avait 56 ans.

La route est fermée depuis 8 heures, comme l'indique l'ACL sur son compte Twitter.

CR306 entre Bissen et croisement Vichten - Route de Bissen accident, route fermée #ACL_CR306 — ACL Trafic Info (@ACL_Info_FR) 16 avril 2018





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.