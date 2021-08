Chute mortelle sur un chantier, et après?

A Echternach, fin juillet, un ouvrier a perdu la vie après être tombé du troisième étage d'un bâtiment. Dans son dernier rapport, l'Inspection du travail avait déjà pointé une dangerosité accrue pour les chantiers en hauteur.

La scène s'est déroulée rue de la Gare, à Echternach. Un ouvrier a chuté dans un trou alors qu'il se trouvait au troisième étage d'un immeuble en construction. L'homme, 51 ans, n'a pas survécu à ses blessures. Voilà donc un quatrième accident mortel du travail pour 2021 sur lequel l'Inspection du travail (ITM) s'est immédiatement penchée. «Dans ce cas, le rôle de l'ITM, n'est pas de sanctionner (la justice s'en chargera si besoin). Nos inspecteurs doivent par contre éclaircir toutes les circonstances qui ont pu amener à ce type de drame», note Marco Boly, directeur de l'Inspection.

L'Inspection du travail plus active que jamais Le covid aura boosté l'activité de l'administration qui désormais peut s'appuyer sur 86 inspecteurs. Au total, en 2020, 7.419 contrôles auront été effectués entraînant près de 2.105 amendes.

Dans ce travail d'investigation, la police grand-ducale effectuera sa part. Avec son lot de constatations et de prises de témoignages. «Mais notre regard est un peu différent. Nous allons analyser la scène selon deux niveaux de responsabilité. Celui de l'employeur comme celui du salarié impliqué». Car chacun, par le Code du travail, a un rôle à tenir en matière de sécurité.

Rechercher si l'employeur a failli à ses responsabilités revient, pour les inspecteurs à évaluer si, en amont, la prévention aux risques a bien été menée pour les personnels de l'entreprise. Si tout a bien été mis en oeuvre pour limiter les éléments estimés dangereux sur le site de production, le chantier ou le bureau où l'accident a pu se produire. Il conviendra de noter si les postes à risques ont bien été listés et, aussi, si l'analyse des risques de la mission confiée au salarié (blessé ou décédé) a bien été menée en amont.

Pour Marco Boli, cette quête d'informations qui peuvent apparaître bien administratives, reste essentielle dans la compréhension de tout scénario ayant mené à un incident. «Il n'est pas de la responsabilité d'un patron d'être juste un recruteur, un bon chef d'entreprise qui trouve des contrats et fait tourner sa société. Il lui appartient aussi de veiller à la protection de chacun parmi ses effectifs». Et autant que le respect des règles fiscales, la prévention santé et risques fait partie des responsabilités des dirigeants et de la hiérarchie.

Pour Marco Boly, "il faut autant vacciner patrons que salariés sur la prévention des risques au travail". Photo archives : Lex Kleren

Mais si ''faute'' il y a, à l'origine d'un accident du travail, elle peut aussi venir du salarié lui-même. C'est le second axe d'enquête des inspecteurs de l'ITM. «En tant qu'employé, chacun est le premier responsable de sa propre sécurité, disent clairement les textes, insiste Marco Boly.

Cela signifie que nul ne peut se réfugier derrière la seule responsabilité du patron pour justifier un problème. Et la responsabilité vaut autant pour soi que les personnes dans son entourage professionnel. Qu'elles soient de son équipe, de son entreprise ou d'une société autre.»

L'ITM ne plaisante pas avec l'épidémie L'Inspection du Travail a pratiqué 2.102 contrôles, l'an dernier, pour vérifier que les entreprises jouaient bien le jeu de la prévention face à l'épidémie de covid.

A l'Inspection du travail, on insiste d'ailleurs plus particulièrement sur une obligation faite aux salariés : celle de signaler tout danger dans l'exécution d'un travail s'il en a conscience. Ensuite, sur le lieu d'un accident, les représentants de l'ITM vérifieront si la victime avait correctement utilisé les machines, outils et matériels mis à sa disposition. Si les équipements de protection individuelle étaient bien portés. Si aucun élément préventif ou d'alarme n'a été débranché par le salarié lui-même, et donc pu être un élément constitutif du drame qui allait suivre...

«Dans un accident mortel du travail, je ne pense pas qu'il est question de malchance ou de fatalité», commente Marco Boly. Fort de son expérience, le directeur sait que derrière chaque dossier, «il y avait une faille. Un élément négligé par l'une ou l'autre des parties et qui a conduit à une blessure -bénigne ou grave- voire pire. » Pour un mortel, le dossier d'analyse signé par l'un ou l'autre des 61 inspecteurs luxembourgeois finira sur le bureau du parquet. A charge éventuellement pour les magistrats de mandater un expert ou demander une précision à l'ITM. «C'est notre rôle de police sociale.»

L'Inspection du Travail toujours plus sévère L'ITM aura réalisé 5.682 contrôles sur le terrain en 2019. Un record qui se traduit aussi par le nombre exceptionnel d'amendes dressées (1.274) et donc du montant des pénalités ordonnées aux entreprises (de l'ordre de 5,3 millions d'euros.

Pour l'heure, Marco Boly fronce les sourcils. Déjà quatre accidents mortels en huit mois, autant que pour toute l'année 2020... Construction et industrie restent toujours les secteurs à la dangerosité la plus élevée certes, mais le directeur de l'ITM pointe une donnée : «La cause majoritaire des accidents du travail mortels au Luxembourg reste des chutes lors de travaux en hauteur. Près d'un tiers!»

Des efforts de prévention seront lancés dans le domaine, avec l'espoir de faire baisser les statistiques (et donc sauver des vies). L'an dernier, dans le cadre de leurs visites de contrôle, les inspecteurs avaient pu relever 606 infractions sur l'installation d’échafaudages et 469 infractions pouvant occasionner des risques de chute. C'est dire si la marge de progression reste grande dans ce seul domaine.

