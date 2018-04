Lundi dernier, le parquet a ajouté un point aux accusations avant la levée du mandat d'arrêt contre le conducteur fugitif accusé dans le cadre de l'accident mortel de Lausdorn.

Accident à Lausdorn: pourquoi le parquet a levé le mandat d'arrêt

Lundi dernier, le parquet a ajouté un point aux accusations avant la levée du mandat d'arrêt contre le conducteur fugitif accusé dans le cadre de l'accident mortel de Lausdorn.

Depuis lundi, le conducteur accusé par le ministère public d'avoir causé l'accident mortel à Lausdorn est de nouveau en liberté. Toutefois, avant de demander l'annulation du mandat d'arrêt, l'accusation a ajouté un point supplémentaire à l'accusation, ce qui pourrait jouer un rôle décisif dans un procès ultérieur.

L'homme de 37 ans, originaire de Weiswampach, est également accusé de rébellion. Selon le ministère public, le conducteur est coupable de résistance violente contre les autorités.

L'accusation initiale comprenait déjà l'homicide involontaire coupable par négligence et les voies de fait par négligence. Selon le parquet, l'évasion a été le déclencheur de la poursuite, qui s'est terminée tragiquement tôt le matin du 14 avril avec la collision entre deux voitures de police sur la N7 près de Lausdorn.

De toute évidence, cependant, la question de la détention provisoire continue de faire l'objet de discussions. Il y a des gens qui s'inquiètent du fait que des accusations ont été portées contre le conducteur et ceux qui ne comprennent pas pourquoi l'homme a été libéré après moins d'une semaine.

Pas d'exemple, pas de condamnation

Pourtant, c'est le rôle de la détention provisoire. Ce n'est ni une punition ni un préjugé et n'a pas pour fonction de donner l'exemple ou de dissuader les autres.

La première question est de savoir dans quel cadre elle doit être décidée. La détention provisoire est possible s'il y a suspicion urgente d'une infraction contre une personne et qu'une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans est prévue pour l'infraction. Il doit également y avoir un risque de répétition ou de fuite.

D'ailleurs, il est déjà possible d'être condamné à trois ans de prison pour conduite sous l'influence de l'alcool. Si les conditions sont remplies, le parquet peut demander la détention provisoire. Le juge d'instruction est libre de l'autoriser ou non dans des cas individuels.

"La mise en détention provisoire d'un suspect devrait permettre au juge d'instruction d'ordonner diverses enquêtes, de confisquer des objets et d'incorporer tous les éléments qui peuvent aider à faire la lumière sur l'enquête", explique Henri Eippers, porte-parole du pouvoir judiciaire. "La détention vise aussi à empêcher la disparition de tout suspect responsable de l'établissement de la vérité."



Il vise également à empêcher le suspect d'entrer en contact avec les témoins avant qu'ils ne soient interrogés par le juge d'instruction.

"De plus, la possibilité qu'un suspect puisse échapper aux poursuites par la fuite joue également un rôle", poursuit Henri Eippers. "Lorsque tous ces aspects ne sont plus valables, le mandat d'arrêt est levé. La semaine dernière, une grande partie des tâches d'enquête a été achevée et les questions en suspens ont été clarifiées. C'est pourquoi, il n'y avait plus de motif de détention et c'est pourquoi le parquet a également demandé la levée du mandat d'arrêt".

