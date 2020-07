À partir de samedi, il ne sera plus possible de se rendre en excursion le week-end sur les rives du lac de la Haute-Sûre sans réservation en ligne préalable. Cette décision intervient en réaction à l'afflux massif de touristes observé le week-end dernier, notamment à Lultzhausen et Insenborn.

Luxembourg 8

Accès restreint aux plages du «Stausee»

À partir de samedi, il ne sera plus possible de se rendre en excursion le week-end sur les rives du lac de la Haute-Sûre sans réservation en ligne préalable. Cette décision intervient en réaction à l'afflux massif de touristes observé le week-end dernier, notamment à Lultzhausen et Insenborn.

(JFC, avec John Lamberty) - Victime de son succès, le lac de la Haute-Sûre! Constatant l'affluence de touristes sur les rives de l'étendue d'eau le week-end passé, les autorités ont décidé d'en canaliser l'accès. Ce, afin de permettre le respect des règles sanitaires de distanciation sociale en évitant une trop grande proximité entre les personnes. Dès samedi, il ne sera plus possible de s'y rendre qu'en ayant au préalable effectué une réservation en ligne. La mesure ne s'appliquera que pour les week-ends et ne concernera que les deux plages d'Insenborn ainsi que celles de Burfelt, Lultzhausen, Liefrange et du Rommwiss, près de Baschleiden.

Les autorités fourniront de plus amples détails sur cette nouvelle procédure dans les prochaines heures. Afin de pouvoir contrôler efficacement les réservations, François Bausch (Déi Gréng), ministre de la Sécurité intérieure et Lex Delles (DP), ministre du Tourisme ont également convenu de garantir le financement du personnel de sécurité supplémentaire nécessaire durant les week-ends.

8 L'affluence de touristes constatée le week-end dernier sur les plages du lac de la Haute-Sûre a poussé les autorités à réagir Photo: Pierre Matgé

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. L'affluence de touristes constatée le week-end dernier sur les plages du lac de la Haute-Sûre a poussé les autorités à réagir Photo: Pierre Matgé L'affluence de touristes constatée le week-end dernier sur les plages du lac de la Haute-Sûre a poussé les autorités à réagir Photo: Pierre Matgé L'affluence de touristes constatée le week-end dernier sur les plages du lac de la Haute-Sûre a poussé les autorités à réagir Photo: Pierre Matgé L'affluence de touristes constatée le week-end dernier sur les plages du lac de la Haute-Sûre a poussé les autorités à réagir Photo: Pierre Matgé L'affluence de touristes constatée le week-end dernier sur les plages du lac de la Haute-Sûre a poussé les autorités à réagir Photo: Pierre Matgé L'affluence de touristes constatée le week-end dernier sur les plages du lac de la Haute-Sûre a poussé les autorités à réagir Photo: Pierre Matgé L'affluence de touristes constatée le week-end dernier sur les plages du lac de la Haute-Sûre a poussé les autorités à réagir Photo: Pierre Matgé L'affluence de touristes constatée le week-end dernier sur les plages du lac de la Haute-Sûre a poussé les autorités à réagir Photo: Pierre Matgé

Marco Schank (CSV), le bourgmestre d'Esch-sur-Sûre s'est pour sa part «réjoui de constater que le gouvernement entend assumer sa responsabilité dans le respect de l'ordre public aux abords du lac de la Haute-Sûre». Car pour rappel, bien que les rives du lac sont réparties sur le territoire des communes d'Esch-sur-Sûre, du Lac de la Haute-Sûre et de Baschleiden, elles appartiennent cependant à l'État.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.