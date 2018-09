Les autoroutes A1 et A6 seront fermées à la circulation à hauteur de la croix de Gasperich, ce week end, de vendredi soir à lundi matin. Il s'agit de la dernière étape des travaux de construction d'un pont enjambant l'autoroute A6.

A1 et A6 fermées à la croix de Gasperich ce week-end

Les autoroutes A1 et A6 seront fermées à la circulation à hauteur de la croix de Gasperich, ce week end, de vendredi soir à lundi matin. Il s'agit de la dernière étape des travaux de construction d'un pont enjambant l'autoroute A6.

Dur week-end pour les frontaliers: en plus de la fermeture d'un tronçon de l'A31 de samedi soir à lundi matin, au niveau du triangle de la Fensch, l'Administration des ponts et chaussées a annoncé des travaux sur l'A1 et l'A6, à hauteur de la croix de Gasperich.



Elles seront donc fermées à cet endroit, du vendredi 14 à 20h au lundi 17 à 6h du matin.

Deux bretelles également fermées

Une partie de l'A31 sera fermée ce week-end Du samedi 15 au lundi 17 septembre, une portion de l'A31 sera en travaux, entre Thionville et Metz. Le tronçon en question sera fermé du samedi soir au lundi matin. Des itinéraires alternatifs sont prévus pour les automobilistes, afin d'éviter cette zone.

Il s'agit de la quatrième et dernière phase de construction d'un pont passant au dessus de l'autoroute d'Arlon, qui consiste en l'évacuation du dispositif d'installation du chantier.

De plus, deux bretelles de sortie seront fermées à la circulation: celle de la croix de Gasperich en provenance d’Arlon (Cessange) et en direction de Luxembourg-Gare/Hesperange, ainsi que celle de l’échangeur Livange en provenance de la croix de Gasperich (A3).

Le trafic sera perturbé dans le secteur dès la fin d'après-midi. Crédit: Administration des ponts et chaussées

Plusieurs déviations sont prévues:

De Trèves vers Arlon (Cessange) par l'A1 : le trafic sera dévié à partir de la croix de Gasperich via l’A3, jusqu’au rond-point Gluck de retour sur l’A6.



: le trafic sera dévié à partir de la croix de Gasperich via l’A3, jusqu’au rond-point Gluck de retour sur l’A6. D'Arlon (Cessange) vers Trèves par l'A6: la trafic sera dévié à partir de la croix de Gasperich via l’autoroute A3 jusqu’à l’échangeur Dudelange-Centre de retour sur la croix de Gasperich vers l’A1.



la trafic sera dévié à partir de la croix de Gasperich via l’autoroute A3 jusqu’à l’échangeur Dudelange-Centre de retour sur la croix de Gasperich vers l’A1. D’Arlon (Cessange) vers Luxembourg-Gare/Hesperange par l'A6: le trafic sera dévié à partir de la croix de Gasperich via l’autoroute A3 jusqu’à l’échangeur Dudelange-Centre de retour sur l’A3 en direction de Luxembourg-Ville.



Les chantiers nécessitant des préparations préalables, le trafic sera probablement perturbé dès la fin de l'après-midi sur l'A1 et l'A6 dans le secteur.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.