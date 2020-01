La limitation de vitesse au pic de fréquentation sur ces deux axes autoroutiers qui devait être levée en ce début d'année repart de plus belle. Le ministère de la Mobilité doit maintenant tirer le bilan des six mois de phase test.

A1 et A6 encore soumises à des modulations de vitesse

Les usagers de l'A1 et de l'A6 devront encore ronger leur frein quelque temps de plus. Après une première phase test de mise à 90 km/h de leur autoroute favorite en été, lors des pointes de circulation, et au terme d'une prolongation jusqu'à la fin d'année, les Ponts et Chaussées ont décidé de reconduire les limitations de vitesse temporaires. A compter du lundi 6 janvier, pas la peine donc d'espérer accélérer vers les 110-130 km/h à chaque heure du jour ou de la nuit pour les habitués des axes menant vers Trèves ou Arlon.

Pour le ministère de la Mobilité, il apparaît clairement que la «modulation» de l'allure des véhicules allant ou provenant de Belgique ou d'Allemagne a constitué une «expérience positive». Débutée le 3 juin dernier puis reconduite, l'opération aurait eu des impacts positifs. «Le flux du trafic est devenu plus homogène et les changements de file ainsi que les manœuvres de freinage brusques ont diminué», affirment ainsi les Ponts et Chaussées.

Le couloir de covoiturage sur l’A6 pour 2023? Les premières mesures sur l'accès de la bande d'arrêt d'urgence aux véhicules transportant plus de trois personnes, aux bus et aux taxis ont été dévoilées ce lundi. Le chantier devrait commencer en 2021 et devrait durer deux ans.

De fait, selon l'administration, le temps de voyage et le risque d’accidents ont été réduits sur ces deux autoroutes majeures dans la mobilité Est-Ouest du Grand-Duché. L'A1 voyant passer, en moyenne, 77.000 véhicules chaque jour, contre 47.000 pour l'A6. «Maintenant, au-delà des impressions, nous allons analyser plus précisément les données que nous avons pu collecter sur ce semestre», explique-t-on au ministère de la Mobilité, cela avant de prendre toute décision définitive sur la vitesse à tenir à l'avenir pour les conducteurs.

Les données sur l'A6 seront particulièrement scrutées. En effet, le ministre François Bausch (Déi Gréng) a d'ores et déjà signifié que la mise en place d'un couloir de covoiturage et de bus sur cette autoroute devrait démarrer en 2021. Et cela dans le prolongement du tronçon belge qui peine à trouver son public. Sachant que côté Luxembourg, la mise en service de cette possibilité n'interviendrait qu'en 2023.