Pour ses 60 ans, l'organisme en charge du développement du "quartier des affaires" a décidé de s'amuser. A chacun de proposer une animation à organiser en 2021 pour que la fête soit plus folle , plus participative, plus...

Luxembourg 2 min.

A vous de jouer pour l'anniversaire du Fonds Kirchberg

Patrick JACQUEMOT Pour ses 60 ans, l'organisme en charge du développement du "quartier des affaires" a décidé de s'amuser. A chacun de proposer une animation à organiser en 2021 pour que la fête soit plus folle , plus participative, plus...

Si le Kirchberg devait être représenté par un jeu de société, ce serait -évidemment- un Monopoly. Le plateau disposerait des cases bureaux, hôtels, immeubles d'habitation, stations de tramway et autres parkings. Mais actuellement, c'est sous une autre forme que le quartier se trouve modélisé : le KB60. Une drôlerie signée de l'agence de communication gotcha!, et spécialement créée pour le 60ème anniversaire du Fonds Kirchberg. «Preuve que même pour une institution publique, on peut avoir un regard décalé», assume Martine Hemmer, de la communication du Fonds.

Ainsi, un spot diffusé sur les réseaux sociaux montre-t-il une famille s'amusant autour d'une partie de KB60. Look années 80, lancement de dés, pions qui avancent, musique kitchy, bref rien à voir avec le sujet. A savoir : inviter le plus de monde possible à concocter des animations pour célébrer les six décennies d'existence de l'organisme veillant au développement des 365 hectares de terrains qui, depuis 1960, ont vu pousser les immeubles après les champs de blé. «Il n'était pas question d'en faire un anniversaire pompeux, élitiste et très officiel ou de publier une belle rétrospective. L'ambition est plutôt de faire de cette célébration un temps participatif et ouvert à tous : voilà donc un bon lancement».

Jusqu'au 2 octobre, chacun peut donc formuler son idée, son initiative, son plan d'action pour faire de son projet une des 60 bougies soufflées en 2021. Le Fonds Kirchberg est ouvert à toute suggestion, quitte même à devoir fermer des rues... «Nous sommes dans un quartier vivant, avec près de 4.000 habitants et 42.000 salariés qui l'animent chaque jour. Il faut en finir avec cette idée de territoire sans âme, froid et anonyme. Là, on laisse les clés à qui veut les prendre pour montrer que ceux qui y travaillent comme les familles qui y résident vont aussi avoir envie d'apporter localement une touche d'animation, de fantaisie.»

Un plateau du Kirchberg à échelle humaine Comment redynamiser le quartier des affaires? Le Fonds Kirchberg a chargé le cabinet Gehl de lui faire des propositions pour revitaliser les espaces publics.

A chaque initiative retenue, le Fonds Kirchberg versera un soutien de 2.000 euros. «Et l'on peut monter jusqu'à 60 événements dans l'année», préviennent les co-organisateurs. Le Fonds, qui vient d'accueillir son premier directeur, vérifiant juste les possibilités techniques, humaines (et sanitaires désormais) afin que l'initiative retenue puisse avoir lieu à telle ou telle date.

«Et il faudra aussi jongler avec les rendez-vous gouvernementaux ou les salons internationaux», rappelle ainsi Martine Hemmer. «Mais de la décoration des rues à une kermesse folle en passant par une initiative culturelle originale mêlant les différentes populations, tout peut être envisagé.» Alors, prêt pour vous amuser et divertir le quartier? Alors, envoyez vos suggestions et, qui sait, pour ses 60 ans, c'est peut-être bien le Fonds Kirchberg qui vous fera un cadeau.





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.