Le Luxembourg regorge de terrasses où il fait bon se poser et prendre le temps de siroter un verre en bonne compagnie. A vous de décider quelle sera votre terrasse préférée cette année.

Concours

A vous de choisir la plus belle terrasse du Luxembourg!

Avec la belle saison, reviennent aussi les déjeuners et les verres en terrasse... Un petit plaisir printanier et estival que beaucoup attendent avec impatience. Cette année, Virgule vous propose d'élire votre terrasse préférée au Luxembourg lors d'un concours qui se déroulera en deux phases.

La première phase commence le 17/04/2023 et se termine le 08/05/2023.



Durant cette période, les participants devront déterminer quelles sont, pour eux, les plus belles terrasses du Luxembourg (dans les bars, restaurants et établissements de loisirs), en remplissant le formulaire ci-dessous:

A l’issue de cette première phase, l’organisateur déterminera :



Les 10 plus belles terrasses de la catégorie « bars » qui auront récolté le plus de votes,

Les 10 plus belles terrasses de la catégorie « restaurants » qui auront récolté le plus de votes,

Les 10 plus belles terrasses de la catégorie « loisirs » qui auront récolté le plus de votes.

La deuxième phase du jeu-concours sera lancée à partir du 05/06/2023 et se terminera le 20/06/2023.

Les participants devront voter pour la terrasse qu'ils estiment la plus belle parmi les 10 retenues dans chacune des trois catégories en lice (bars, restaurants et loisirs).

A la clé, un magnifique séjour de deux nuitées en chambre double à l'établissement «Les Terrasses» à La Cheneaudière en Alsace est à remporter. Ce qui est offert:

Les petits déjeuners au buffet

L’accès au spa de 2.500 m2

Les diners au restaurant gastronomique, 3 plats «à la carte» pour le 1 er soir, puis le lendemain notre menu dégustation à 7 plats, incluant pour chaque dîner 1 apéritif, 2 verres de vin, 1 eau et 1 café par personne.

soir, puis le lendemain notre menu dégustation à 7 plats, incluant pour chaque dîner 1 apéritif, 2 verres de vin, 1 eau et 1 café par personne. Le déjeuner du deuxième jour sous forme de buffet

2 massages bien-être de 55 minutes au spa (1 soin par personne, à réserver à l’avance)

Valeur du cadeau: 1.786 €. Valable 1 an, hors vendredis et samedis soir, veille et périodes de fêtes, ponts et mois d’août



Pour ce voyage, LOSCH Luxembourg mettra à disposition du gagnant un véhicule électrique (Volkswagen ID.BUZZ).

Le gagnant sera désigné par voie de tirage au sort parmi les participants toutes marques confondues (Virgule, Contacto et Luxembourg Times) de la phase 1 et/ou de la phase 2, au plus tard le 23 juin 2023 et sera contacté par la suite par l’organisateur.

