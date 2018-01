(SW) - Pendant différentes périodes en 2018, les CFL vont partiellement barrer les lignes 10, 30, 50, 60, 70 et 90.

Dans certains cas, les travaux auront lieu en week-end et dans d’autres cas pendant une durée de plusieurs semaines.

Des mesures de substitution par bus seront mises en place. Les travaux ayant lieu en week-end se termineront à chaque fois dans la nuit des dimanches aux lundis respectifs.

Voici la liste des principaux travaux à venir et les dates correspondantes pour chaque ligne impactée.

Ligne 10 (Luxembourg – Troisvierges – Gouvy)

Pour le confort et la sécurité de leurs clients, les CFL moderniseront et entretiendront plusieurs gares et infrastructures sur la ligne 10. Les travaux en vue de la suppression des passages à niveau continueront.

Modernisation de gares:

Mersch - Mise en conformité de la gare pour faciliter son accès aux personnes à mobilité réduite - Travaux préparatoires pour le futur Park & Ride

Lorentzweiler - Travaux d’entretien en gare - Renouvellement du passage à niveau, rue de l’Alzette

Ettelbruck - Travaux préparatoires pour le nouveau pôle d’échange - Modernisation d’appareils de voie et d’installations de traction électrique

Travaux d’entretien et de modernisation:

Construction d’une centrale de distribution des lignes électriques à Flébour

Modernisation des installations fixes de traction électrique (tronçon Walferdange – Troisvierges)

Mise en place d’installations de traction électrique sur le nouveau second viaduc Pulvermühle

Travaux préparatoires pour la mise en place d’une nouvelle signalisation

Modernisation d’appareils de voie (gares de Kautenbach, Clervaux, Troisvierges et Dommeldange)

Suppression de passages à niveau pour augmenter la sécurité de tous les usagers:

Travaux préparatoires pour la suppression du passage à niveau de Walferdange

Travaux préparatoires pour la suppression du passage à niveau, rue de Hunsdorf, Lorentzweiler

Barrage du tronçon entre Ettelbruck et Diekirch



du samedi 31 mars au dimanche 15 avril,

du samedi 25 août au dimanche 7 octobre,

du samedi 27 octobre au dimanche 11 novembre,

le week-end du 17 au 18 novembre 2018

Barrage du tronçon entre Luxembourg et Diekirch



du samedi 25 août jusqu’au dimanche 16 septembre,

du vendredi 2 au dimanche 4 novembre,

les week-ends du 3 au 4 mars, du 10 au 11 mars, du 17 au 18 mars et du 29 au 30 septembre 2018

Barrage du tronçon entre Ettelbruck et Troisvierges

du samedi 31 mars au mardi 3 avril,

les week-ends du 7 au 8 avril et du 20 au 21 octobre 2018.

Barrage du tronçon entre Luxembourg et Dommeldange



les week-ends du 28 au 29 avril, du 5 au 6 mai, du 19 au 20 mai, du 30 juin au 1er juillet, du 6 au 7 octobre et du 13 au 14 octobre 2018.



Barrage du tronçon entre Kautenbach et Wiltz

le week-end du 13 au 14 octobre 2018



Ligne 30 (Luxembourg – Wasserbillig – Trèves)

Les travaux qui auront lieu sur la ligne 30 en 2018 seront surtout consacrés à l’augmentation des capacités du réseau et au désengorgement de la tête Nord en Gare de Luxembourg.

Travaux:

Construction du nouveau second viaduc Pulvermühle

Travaux de mise à double voie du tronçon Luxembourg – Sandweiler-Contern

Barrage du tronçon entre Luxembourg et Oetrange

les week-ends des 3 et 4 mars, 10 et 11 mars, 28 et 29 avril, 5 et 6 mai, 19 et 20 mai, 30 juin et 1er juillet, 29 et 30 septembre, 6 et 7 octobre et des 13 et 14 octobre 2018



Ligne 50 (Luxembourg – Kleinbettingen – Arlon)

Sur la ligne 50, des travaux d’envergure auront lieu en 2018 afin d’uniformiser le système d’alimentation électrique sur tout le réseau. Ceci contribuera à assurer une planification plus flexible du matériel roulant et à améliorer la stabilité de l’alimentation électrique de la ligne.

En général, la gestion du trafic transfrontalier entre le Luxembourg et la Belgique, ainsi que la desserte entre Luxembourg et Bruxelles, devraient être facilitées par ces mesures.

Travaux:

Basculement du système d’alimentation électrique en courant continu 3.000 V vers le système d’alimentation électrique en courant alternatif 25.000 V sur l’ensemble de la ligne 50

Modernisation de la gare de Kleinbettingen

Barrage de la ligne entre Luxembourg et Arlon

du samedi 31 mars au dimanche 15 avril,

du samedi 14 juillet au dimanche 16 septembre 2018.



Ligne 60 (Luxembourg – Esch-sur-Alzette – Rodange) et Ligne 90 (Luxembourg – Bettembourg – Thionville)

Plusieurs grands projets CFL sont planifiés ou sont en cours afin de délester les goulots d’étranglement situés sur les lignes 60 et 90 (au niveau de la Gare de Luxembourg, sur le tronçon entre Luxembourg et Bettembourg et entre Rodange et Pétange) et d’augmenter les capacités à ces endroits.

Les CFL prévoient sur ces deux lignes de renouveler des installations ferroviaires et de supprimer certains passages à niveau.

Travaux:

Construction de la nouvelle ligne Bettembourg – Luxembourg

Travaux préparatoires pour la mise en place du pôle d’échange Howald

Travaux préparatoires pour la suppression de trois passages à niveau à Schifflange

Travaux de renouvellement des installations ferroviaires sur certains tronçons de la ligne 60

Barrage du tronçon entre Luxembourg et Bettembourg



du samedi 10 février au dimanche 18 février,

du samedi 14 juillet au vendredi 24 août,

les week-ends du 21 au 22 avril, du 10 au 11 novembre et du 17 au 18 novembre 2018



Barrage du tronçon entre Esch-sur-Alzette et Rodange

du samedi 19 mai au dimanche 27 mai, du samedi 25 août au dimanche 16 septembre 2018.



Barrage du tronçon entre Bettembourg et Esch-sur-Alzette

du samedi 31 mars au dimanche 15 avril,

du samedi 27 octobre au dimanche 4 novembre,

le week-end du 5 au 6 mai (à partir de 22 heures le samedi soir) et le dimanche 7 octobre 2018

Ligne 70 (Luxembourg – Rodange – Longwy)

Le tronçon entre Dippach et Pétange sera barré le week-end du 24 au 25 novembre ainsi que celui du 1er au 2 décembre 2018 afin de permettre des travaux de renouvellement des installations ferroviaires aux alentours de Bascharage ainsi que de l’arrêt de Schouweiler.

