Thèse, antithèse, synthèse: 174 candidats ont passé le baccalauréat de philosophie, ce lundi 18 juin au matin, au Lycée Vauban de Luxembourg. Comme chaque année, chacun a eu le choix entre plusieurs sujets. Alors, plutôt plan dialectique ou plan progressif ?

À Vauban, 174 lycéens ont planché sur la philo ce matin

(JV) – «La culture nous rend-elle plus humain? Le désir est-il la marque de notre imperfection?». C'est face à ces questions, entre autres, que 174 élèves du lycée Vauban de Luxembourg ont planché, ce lundi 18 juin, pour l'épreuve de philosophie. Ni hausse, ni baisse par rapport à l'année 2017, qui avait accueilli exactement autant de candidats pour la même épreuve.

Comme chaque année, chacun a eu le choix entre deux sujets à traiter, ou un commentaire de texte.

Pour les 18 lycéens de filière Littéraire:



La culture nous rend-elle plus humain ?



Peut-on renoncer à la vérité ?



Pour les 52 lycéens de filière Économique et Social:



Toute vérité est-elle définitive ?



Peut-on être insensible à l'art ?



Pour les 87 lycéens de filière Scientifique:



Le désir est-il la marque de notre imperfection ?



Éprouver l'injustice, est-ce nécessaire pour savoir ce qui est juste ?



Pour les 17 lycéens de filière Sciences et Technologies du Management et de la Gestion:



L'expérience peut-elle être trompeuse ?



Peut-on maîtriser le développement technique ?



Trafic ferroviaire perturbé en ce premier jour de bac

La situation des transports à la frontière française était catastrophique en ce premier matin d'épreuves: un accident sur l'A3, au niveau de la croix de Bettembourg, a provoqué une quinzaine de kilomètres de bouchons, tandis que la grève des cheminots a perturbé le trafic ferroviaire.

Ces événements pourraient entraîner une vague de retards chez les candidats; cependant, selon Elodie Bernd, responsable communication du Lycée Vauban, aucune information n'est encore disponible à ce sujet.

Ces événements pourraient entraîner une vague de retards chez les candidats; cependant, selon Elodie Bernd, responsable communication du Lycée Vauban, aucune information n'est encore disponible à ce sujet.

En France, la grève des cheminots fait craindre des difficultés pour les candidats empruntant les TER. Mais les lycéens peuvent se rassurer: selon le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, «un retard d'une heure maximum sera toléré». De plus, comme il l'a annoncé à l'antenne de CNEWS, «en cas de grosses perturbations, les surveillants pourront, le cas échéant, être amenés à indiquer le retard sur la copie, afin que le correcteur en tienne compte».

En France, plus de 500.000 élèves de 11 à 76 ans

En France, 558.000 lycéens et candidats libres passent l'épreuve de philosophie ce lundi. La plus jeune d'entre eux soufflera bientôt ses 12 bougies, tandis que le plus vieux est âgé de 76 ans.

Au lycée Louis-Pasteur de Strasbourg, Sébastien n'a «pas dormi de la nuit». «Je suis un couche-tard à la base» confie cet élève de Terminale L, «et quand on se rend compte qu'à 03H00 du matin le bac démarre bientôt, impossible de fermer l’œil».

Les élèves de filière littéraire sont particulièrement concernés par cette épreuve, qui ouvre chaque année le grand bal des écrits du bac. «La philo, pour moi, c'est coefficient 7», explique Bonnie, en Terminale L au lycée Maurice-Ravel de Paris. «Je vise le bac mais aussi la mention, ça ferait plaisir à mes parents».

