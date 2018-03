La visite d'Etat de trois jours du Grand-Duc Henri et de la Grande-Duchesse Maria Teresa en France, qui a pris fin ce mercredi, s'est terminée par la signature d'un accord entre le gouvernement luxembourgeois et Airbus.

A Toulouse, deux univers, une même passion

Commencée à Paris, la visite d'Etat du couple grand-ducal en France s'est terminée mercredi à Toulouse, la ville de l'aéronautique et de l'espace. La délégation luxembourgeoise s'est rendue au Centre national d'études spatiales (CNES), l'un des fleurons français de la recherche. Elle a passé une heure sur le campus ultra-sécurisé de Toulouse, le temps pour elle de découvrir les projets et réalisations les plus innovantes.

Avec ses 1.800 salariés, dont 80 % d'ingénieurs et de cadres, le centre spatial de Toulouse est le plus grand centre technique et opérationnel du CNES. Il est dédié aux systèmes orbitaux et exerce ses activités dans cinq grands domaines stratégiques: les sciences, l'observation de la Terre, les télécommunications, la défense et la surveillance de l'espace. «Nous avons des centres de contrôle et de missions, des data centers, des centres de traitements, des laboratoires techniques, des réseaux de stations au sol, etc... Notre expertise nous permet d'aller de bout en bout des missions spatiales», a expliqué Geneviève Campan, directrice du numérique, de l'exploitation et des opérations.



Le Grand-Duc Henri et la Grande Duchesse Maria Teresa sont acceuillis au Centre national des études spatiales par le directeur Lionel Suchet. Chris Karaba

Une révolution sans précédent



Le domaine spatial connaît actuellement une révolution sans précédent. Alors que les agences spatiales se sont développées depuis 60 ans autour de deux sujets très étatiques – la science et la défense – le domaine spatial s'ouvre aujourd'hui à toutes les activités économiques. «Les données spatiales qui sont de plus en plus nombreuses et la révolution numérique qui permet de traiter ces données en masse et de les diffuser au plus grand nombre, permettent d'offrir des solutions pour des domaines aussi variés que la santé, l'agriculture, la pêche, les transports, la sécurité et l'aménagement du territoire», a expliqué Lionel Suchet, directeur général délégué du CNES.



«Nous travaillons beaucoup sur ces nouveaux domaines qui se rajoutent, mais ne remplacent pas nos projets dans le domaine spatial, parce qu'en même temps nous avons besoin du spatial pour notre défense. Nous avons des missions scientifiques qui sont de plus en plus ambitieuses dans un cadre européen», a-t-il ajouté. «Sachant que le domaine des applications spatiales est aussi une priorité pour le Grand-Duché du Luxembourg, je suis sûr que nous avons de nombreuses choses à faire en commun».



Des satellites nouvelle génération



Dans le domaine des télécommunications, le centre spatial travaille à la mise en place de satellites géostationnaires de nouvelle génération. «Dans ce domaine en particulier, la France et le Luxembourg peuvent collaborer», a souligné Jean-Pierre Diris, chef de projet systèmes de télécommunications gouvernementales.



L'opérateur de satellites luxembourgeois SES dispose d'une flotte de 50 satellites qu'il doit renouveler au cours des prochaines années. «Il veut renouveler cette flotte par des satellites de moindre coût et de nouvelle génération. Pour cela, SES a lancé un appel d'offres international. Nos entreprises ont répondu à cet appel d'offres. Les résultats seront connus fin 2018 et le lancement de ces satellites est prévu pour 2023. Donc notre message est que notre industrie est au service de l'opérateur luxembourgeois».



Après l'espace, place à l'aéronautique



La délégation luxembourgeoise s'est rendue chez le constructeur Airbus pour visiter la chaîne d'assemblage de l'Airbus A380. Toulouse est un des principaux sites d'Airbus et un des plus grands sites industriels de France en superficie. Tous les appareils de la famille Airbus sont assemblés dans la ville rose. L'assemblage du premier A380 a commencé en avril 2004 pour une mise en service avec le premier client Singapour Airlines en 2007. A Toulouse sont aussi assemblés les avions de la famille A330 et A350.



Le couple grand-ducal et le ministre Etienne Schneider ont visité le centre d'assemblage de l'A380. Chris Karaba

L'avion de transport militaire A400M, commandé par le Luxembourg et dont la date de livraison n'est pas prévue avant 2020, ne sera pas assemblé à Toulouse, mais à Séville. Cela n'a pas empêché le ministre de l'Economie Etienne Schneider de rappeler au vice-président stratégie et développement d'Airbus Patrick de Castelbajac, que «le Luxembourg attend toujours son A400M.» «A l'OTAN, on me demande toujours quand est-ce que nous aurons notre avion. Ma position n'est donc pas toujours facile. En même temps, cela arrange bien le budget du ministre luxembourgeois des Finances», a-t-il lancé tout sourire. Mais la visite a surtout permis de signer un protocole d'accord visant à renforcer la collaboration industrielle et le développement de partenariats entre Airbus et le Luxembourg.

Une commande de cinq hélicoptères



Plus concrètement, le Luxembourg a passé commande de trois hélicoptères pour l'armée qui seront mis à disposition de l'OTAN en cas de crise majeure, mais également au service du Luxembourg en cas de catastrophe naturelle. Le coût est estimé autour de 125 millions d'euros, selon le ministre Etienne Schneider. Le gouvernement va aussi acquérir, pour 20 millions d'euros, deux hélicoptères pour la police grand-ducale.



Le ministre luxembourgeois a insisté sur la nécessité d'un «retour économique pour les entreprises luxembourgeoises». L'accord prévoit ainsi l'organisation par Airbus de sessions de formation destinées aux entreprises luxembourgeoises qui sont susceptibles de devenir des fournisseurs potentiels d'Airbus. Des représentants d'entreprises luxembourgeoises ont ainsi participé ce mercredi à une séance de formation spécifique dans les locaux d'Airbus à Toulouse. L'accord comporte enfin un troisième volet.



Dans le domaine de la cybersécurité, notamment en ce qui concerne les renseignements sur les menaces et la formation, Airbus va devenir un partenaire officiel du «Cybersecurity Competence Center» établi au Luxembourg. Ce centre réunit sous un même toit un observatoire des menaces et vulnérabilités, un centre de formation et sa plateforme de simulation ainsi qu'un laboratoire pour tester la sécurité digitale de nouveaux produits et de solutions numériques.



Pour ce qui est du domaine de la protection de l'identité numérique et des données électroniques, Airbus s'intéresse à un partenariat à long terme avec LuxTrust, autorité de certification publique-privée.



«Nous avons négocié pendant un certain temps et nous sommes finalement parvenus à une situation gagnant-gagnant pour les deux parties», s'est félicité Etienne Schneider à l'issue de la signature de l'accord. Le Luxembourg est actuellement le 15ème fournisseur d'Airbus en Europe. Le dirigeant d'Airbus, Patrick de Castelbajac, a notamment a évoqué la collaboration avec Cargolux, qui «pourrait être encore approfondie» dans les prochaines années.