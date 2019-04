Vingt nouvelles entreprises se sont implantées l'an passé dans les parcs d'activités économiques d'Idelux en Luxembourg belge. A deux pas du Luxembourg, le parc de Sterpenich-Arlon s'oriente vers les loisirs.

Luxembourg 2 min.

A Sterpenich le parc d'activités devient fun

Maurice FICK Vingt nouvelles entreprises se sont implantées l'an passé dans les parcs d'activités économiques d'Idelux en Luxembourg belge. A deux pas du Luxembourg, le parc de Sterpenich-Arlon s'oriente vers les loisirs.

«Ce n'était pas sa vocation de départ mais le développement du parc d'activités économiques mixtes de Sterpenich prend une tournure de parc de loisirs, entre guillemets», reconnaît Joël Marinozzi, Business Development Manager chez Idelux, guichet unique pour les investisseurs qui souhaitent s'implanter en Luxembourg belge.

Pas moins de 20 nouvelles entreprises ont créé 22 emplois sur l'un des 51 parcs d'activités économiques d'Idelux en 2018. «Au total, ce sont près de 106.000 m², soit une moyenne de 5 000 m² par projet», retient Idelux en dressant son bilan cette semaine. L'investissement total se chiffre à hauteur de 33 millions d'euros. Son bilan colle à la moyenne annuelle puisque le développeur attire «entre 15 et 25 entreprises chaque année», glisse Joël Marinozzi.

Dans la zone d'activités de Sterpenich -qui jouxte Ikea- à la frontière belgo-luxembourgeoise, Decathlon et McDonald's peuvent se réjouir puisque deux nouveaux voisins plutôt «fun» vont venir s'installer cette année sur le site de 8,23 hectares.

Deux adresses pour amateurs d'adrénaline



Le premier s'appelle LuxFly Indoor Skydive et renforce clairement l'orientation «sport et loisirs» du parc de Sterpenich. Deux pros du parachutisme et de la chute libre ont décidé d'y investir près de 7 millions d'euros pour construire un simulateur de chute libre très moderne et offrir à chacun la possibilité de voler de ses propres ailes dans un tunnel vertical.



Le second nouveau voisin sera Funny Mountain. Se positionnant aussi dans le registre sportif version «adrénaline», la société ouvrira à Sterpenich un espace innovant entièrement dédié au loisir qui monte, l'escalade. Les amateurs d'émotions fortes, seront servis sur les deux nouveaux sites.



Deux implantations à venir qui créeront, pour l'heure, 17 nouveaux emplois (Luxfly Skydiv: 12 emplois et Funny Mountain: 5 emplois), qu'il faut ajouter à ceux déjà existants de Décathlon (40 salariés) et McDonald's (25 salariés). «D'autres contacts sont en cours», surfe Joël Marinozzi, sans en révéler plus.

Idelux travaille parallèlement sur l'extension du parc de Bastogne 1 dont la «fin des travaux est prévue en 2020», et prépare l'extension du parc du WEX à Marche. Elle «devrait être effective vers 2021».