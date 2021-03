Après bien des Etats, le Grand-Duché a fait le choix de s'en remettre à un prochain avis de l'Agence européenne des médicaments avant de reprendre -ou non-les injections d'AstraZeneca.

A son tour, le Luxembourg suspend AstraZeneca

Patrick JACQUEMOT

19h35, drôle d'horaire pour un communiqué du ministère de la Santé. Mais la décision annoncée est aussi inhabituelle en ce 15 mars : «Suspension temporaire de la vaccination avec le vaccin anticovid AstraZeneca». Voilà donc le Luxembourg qui rejoint la liste des pays suspendant toute injection avec le vaccin du laboratoire suédo-britannique, et cela une semaine après avoir mis de côté de sa campagne vaccinale un lot ''douteux''.

Plus de soupçons que de preuves autour d'AstraZeneca Le vaccin anti-covid du laboratoire suédo-britannique est-il dangereux? De nombreux pays (Luxembourg, France et Allemagne notamment) l'ont suspendu après de graves problèmes sanguins chez quelques vaccinés en Europe.

Pour le ministère de la santé luxembourgeois, il ne s'agit là que d'une décision «temporaire», une «mesure de précaution». Paulette Lenert, la direction de la Santé et plus largement le gouvernement attendent désormais le «résultat des analyses de l'Agence européenne des médicaments (EMA), portant sur un certain nombre de problèmes sanguins survenus chez des personnes vaccinées avec le vaccin AstraZeneca».

La décision intervient alors que le Luxembourg a déjà administré quelque 59.000 doses vaccinales anticovid, dont une bonne part d'injections issues des flacons livrés par AstraZeneca. Désormais, pour les équipes mobiles aussi bien que les hôpitaux ou les quatre centres de vaccination plus question d'avoir recours au vaccin controversé ( à tort ou à raison) «jusqu'à ce que l'évaluation du comité de sécurité de l'EMA (PRAC) soit terminée». Celle-ci doit intervenir cette semaine.

Pour le Luxembourg, qui a débuté sa campagne vaccinale le 28 décembre dernier, cette décision concernera «à la fois les vaccinations initiales et les vaccinations de suivi». Il faut donc prévoir quelques bouleversements dans l'organisation des rendez-vous dans les prochains jours. Un coup de frein alors que jamais la campagne n'avait autant ''piqué'' d'individus (3.300 personnes en fin de semaine dernière) et que la phase 3 vient tout juste de débuter auprès des plus de 70 ans.





