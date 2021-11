Après l'ACL, voilà l'Union luxembourgeoise des consommateurs qui suggère au gouvernement luxembourgeois de ne pas appliquer son impôt carbone en janvier prochain. Question de défense du pouvoir d'achat des ménages.

A son tour, l'ULC réclame le gel de la taxe CO2

Patrick JACQUEMOT Après l'ACL, voilà l'Union luxembourgeoise des consommateurs qui suggère au gouvernement luxembourgeois de ne pas appliquer son impôt carbone en janvier prochain. Question de défense du pouvoir d'achat des ménages.

La semaine dernière, c'est en chœur que les ministres de l'Energie et de l'Economie luxembourgeois avaient indiqué que ne pas appliquer la prochaine augmentation de la taxe CO2 sur les carburants (au 1er janvier 2022) serait une aberration. Le puissant Automobile club luxembourgeois l'avait pourtant suggéré. Mais rien à faire pour Claude Turmes (Déi Gréng) et Franz Fayot (LSAP), la fiscalité initiée au 1er janvier dernier dans le cadre des engagements climatiques du pays devait continuer à s'appliquer telle qu'annoncé. Un message entendu mais pas validé par l'Union luxembourgeoise des consommateurs.

Tout, tout, tout sur la taxe CO2 Dans un mois pile, le Luxembourg imposera différemment la consommation d'essence, diesel, fuel et mazout, au nom de la protection pour le climat. Le ministre de l'Energie, Claude Turmes, démêle le vrai du faux.

Ainsi, lundi, l'ULC demande clairement le gel de cette mesure, au prétexte qu'elle pèserait trop lourd sur le budget des ménages. Et si l'association interpelle de la sorte le gouvernement c'est que la situation est devenue, à ses yeux, «insoutenable». Après l'augmentation de 31% des prix de l'essence en un an, alourdir la facture à la pompe serait perçu comme un sale coup porté au portefeuille des habitants, et plus particulièrement des foyers en difficulté. Aussi, pour l'Union des consommateurs, le report de l'application de la taxe CO2 constituerait une «mesure judicieuse».

De combien exactement ? Difficile de traduire une taxe à la tonne de gaz émis en euros par litre à la pompe... Mais au 1er janvier prochain combien l'automobiliste payera-t-il réellement de plus à la pompe? Ce sont les ministères des Finances et de l'Energie qui apportent la réponse :

+ 1,41 centime/litre pour le diesel

+ 1,26 centime/litre pour l'essence

+ 1,52 centime /litre pour le gasoil de chauffage.

Il y a un mois déjà, l'ULC avait réagi à la hausse des coûts de l'énergie et à la reprise de l'inflation (+3,6% en un an, «soit le taux le plus élevé depuis 2011»). Sa prise de position en cette mi-novembre s'inscrit dans la même veine. En octobre, l'asbl avait alerté l'exécutif sur la nécessité d'accompagner par des aides les foyers qui ne pourraient pas faire face à leur facture de gaz ou d'électricité cet hiver.

180 millions de recettes attendues

L'appel semble avoir été entendu puisque le gouvernement a, par exemple, décidé une augmentation annoncée de 10% de l'allocation de vie chère à compter de début 2022. Une mesure, parmi d'autres, destinée à lutter contre la précarité énergétique. Par contre, pour l'heure, aucun geste n'a été fait dans le sens de la seconde revendication qui avait été émise en octobre, à savoir le gel des prix du gaz et de l'électricité.

Pour le gouvernement luxembourgeois, l'application de la taxe CO2 a -notamment- pour but de rendre moins attractifs les carburants fossiles. Au lendemain d'une COP26 décevante, difficile d'imaginer le Luxembourg faire machine arrière sur une des mesures phares de son ambition environnementale par l'abandon de cette taxe.

Par ailleurs, il ne faut pas négliger l'importance financière de cette ''fiscalité verte''. Elle permettrait d'encaisser -selon les estimations dévoilées à son lancement- de l'ordre de 140 millions d'euros de recettes supplémentaires dans les caisses de l'Etat en 2021, pour 180 millions attendus en 2022. Une somme qui est directement reversé au service des actions du Fonds climat.



