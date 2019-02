Dans un mois jour pour jour, les salariés éliront leurs représentants à la Chambre des salariés. Son président, Jean-Claude Reding, nous parle de l'importance de ces élections sociales et du «parlement des salariés». Ses explications en vidéo.

A quoi servent les élections sociales?

Tous les salariés et retraités -frontaliers inclus- qui travaillent au Luxembourg, éliront le mardi 12 mars les 60 représentants qui défendront leurs voix et leur intérêts pour les cinq ans à venir à La Chambre des salariés. Et du coup, dans bien d'autres instances nationales. Parallèlement, dans les entreprises de plus de 15 personnes, les salariés éliront leurs représentants du personnel.



Pour bien comprendre les enjeux de ces élections nationales et leur importance, Jean-Claude Reding, président de la Chambre des salariés depuis dix ans, répond à 8 questions-clefs. C'est parti:



A quoi sert la Chambre des salariés ?

Qui sont et que font les 60 élus à la Chambre des salariés ?

Sur quels grands dossiers le travail de la Chambre des salariés s'est-il montré payant ces cinq dernières années?

La Chambre des salariés a-t-elle un vrai rôle politique?



Quel est votre rôle en tant que président ?

Pourquoi ces élections sont-elles si importantes pour les syndicats ?

Quels grands sujets vont occuper la Chambre des salariés dans l'immédiat ?