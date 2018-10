Le Dr. Serge Allegrezza, directeur du STATEC depuis 2003, nous explique le fonctionnement de son institut, dont les Luxembourgeois entendent régulièrement parler sans toujours en connaître les ressorts, et nous explique le rôle que jouent les statistiques au sein d’un État.

A quoi sert le Statec?

Propos recueillis par Jean Vayssières



Quelles sont les origines du STATEC?

Le STATEC résulte de l’unification de deux services, un office des statistiques et un service d’études économiques. Les premiers organismes statistiques connus remontent à la fin du XIXème siècle. On retrouve à cette époque des traces d’activités étatiques consistant en des recensements, qui est la statistique la plus traditionnelle: elle remonte aux pharaons et permettait alors de savoir combien d’impôts on pouvait lever, et combien de soldats on pouvait envoyer à la guerre. L’activité statistique propre débute vers 1900, sur base de ce qui se faisait dans d’autres pays, mais demeure encore, à l’époque, très sous-développée.

Juste après la Seconde Guerre mondiale, pendant la reconstruction, il y avait un réel besoin de service statistique qui fonctionne. La fusion des deux services a pris pas mal de temps: en 1963, le STATEC a été fondé par l’un de mes deux prédécesseurs, Georges Als. C’est donc une institution assez jeune, qui a fêté ses 50 ans il n’y a pas si longtemps.

Le principal moteur de développement de la statistique et du STATEC a été l’Europe.

L’institut s’est ensuite rapidement développé, ce qui tient majoritairement au fait que nous sommes membre d’organisations internationales telles que la Communauté Économique Européenne (CEE), qui est devenue l’Union Européenne (UE), et qui a progressivement imposé à tous les États membres une standardisation des statistiques pour la gestion de ce nouvel espace économique. Le principal moteur de développement de la statistique et du STATEC, ça a donc été l’Europe.

Serge Allegrezza, le 26 Juin 2018, lors de la Journée d'échange D'zukunft vun der Social. Photo: Chris Karaba

Puis il y a eu l’Union Économique et Monétaire (UEM) et la création de l’euro au début des années 2000. Il fallait absolument un système statistique fiable et de haut niveau pour la gestion de ce nouvel espace: il fallait calculer l’inflation, les déficits budgétaires, etc. Il est clair que l’inflation, par exemple, doit être mesurée de la même façon partout, de façon méthodique.

Je me rappelle qu’au début des années 2000, le STATEC avait été très mal évalué par la Commission car il n’avait pas assez de personnel. Les exigences de l’Union Monétaire étaient devenues très élevées et le STATEC n’avait pas évolué: le gouvernement n’avait jamais pensé qu’il fallait investir dans les statistiques. Pour eux, c’était un truc accessoire, il suffisait de quelques données et tout le monde était content. Il y a alors eu un véritable changement de paradigme: la Commission est allée voir Jean-Claude Juncker, qui était ministre des Finances, pour lui dire qu’il fallait absolument investir dans le système statistique. L’institut a donc engagé une quinzaine de personnes d’un coup, ce qu’il n’avait jamais connu jusque-là: soudain, le STATEC devenait important.

En quoi est-ce essentiel pour un pays de posséder un institut statistique?

Pour comprendre cela, il faut prendre un peu de hauteur. L’année passée, nous avons organisé une conférence avec un philosophe et mathématicien français, Olivier Rey, auteur du livre «Quand le monde s’est fait nombre». Il expliquait qu’à l’aube du XIXème siècle, les sociétés modernes sont devenues tellement complexes que pour trouver un langage qui les représente, la meilleure façon de procéder est de les réduire à des chiffres et des statistiques.

C’est un besoin qu’ont les sociétés modernes: se représenter la vie en nombres.

Il argumente, et je suis d’accord avec lui, en disant qu’effectivement, c’est un langage qui nous permet de représenter l’individu dans le collectif : savoir combien de personnes il y a dans une société, combien il y a de non-citoyens, d’hommes, de femmes, de jeunes et de vieux, de personnes handicapées… cela permet de représenter l’autre. C’est un besoin qu’ont les sociétés modernes dans le monde : se représenter la vie en nombres. Lorsque l’on veut gérer une situation complexe, la première chose à faire est de savoir comment la mesurer. Avec des thèmes comme l’inégalité ou la pauvreté par exemple, si je comprends qui sont les personnes défavorisées, je peux imaginer quoi faire pour les aider.

On serait tenté de penser qu’en voyant tout à travers le prisme des chiffres, on risque de perdre une part d’humain.

Ça, je l’ai toujours contesté. Des chiffres, on peut en avoir sur tout: sur vos sentiments, votre vie amoureuse, le bien-être que vous ressentez… avec les sciences cognitives, on étudie les signaux qu’émet le cerveau lorsqu’on accomplit ou ressent des choses. Donc on pourrait imaginer avoir des statistiques continues dans à peu près tous les domaines, y compris ceux dont on pense qu’ils sont trop abstraits. Je ne dis pas que c’est souhaitable ni que c’est le chemin à suivre, mais il faut savoir que tout peut s’exprimer en chiffres et que le monde, l’univers entier, sont mathématiques.

Un adage dit que l’on peut faire dire ce que l’on veut aux chiffres. En tant que directeur d’un institut de statistique, que pensez-vous de ce genre de réflexion courante?

Je connais bien toutes ces expressions: des phrases prononcées par Churchill, Mark Twain... on les connaît toutes. Churchill disait «Je ne crois aux statistiques que lorsque je les ai moi-même falsifiées». Tout cela me paraît tout à fait faux. Le plus grave, c’est ce que l’on appelle la numératie: autrement dit, la compétence de traiter ou de comprendre des chiffres, dont on sait par des études qu’elle est limitée dans la population générale. Le principal obstacle à la compréhension des statistiques, c’est un manque de compétence dans le traitement des chiffres. Il y a un seuil de connaissance à avoir.

Le substitut à la connaissance, c’est la confiance.

On peut très bien se dire que l’on a autre chose à faire que de calculer des pourcentages, et le substitut à cela, c’est la confiance. Si en tant qu’institut vous travaillez de façon rigoureuse, selon des protocoles scientifiques et réglementés, et que vous faites l’impossible pour que vos chiffres soient les plus corrects possible, alors la confiance naît et les gens se disent «je n’ai pas besoin de comprendre comment ils ont construit tout cela, il me suffit de lire le commentaire qu’ils font, et j’en sais assez».

Moi, je n’y connais rien en médecine et ne peux pas me substituer à un médecin, ni me lancer dans des études de médecine. En revanche, je peux avoir une personne de référence qui me donne des résultats scientifiques. Le substitut à la connaissance, c’est la confiance. C’est pour cela que notre principe est d’être les plus objectifs et les plus neutres possible. Nos enquêtes montrent que ça marche: nous sommes très connus, et nous sommes dans le haut du panier en termes de confiance par rapport au reste de l’Europe. Il restera toujours des gens pour croire aux citations de Mark Twain ou de Churchill mais cela, on n’y peut rien: il y a là-dedans une grande part d’analphabétisme.

Le STATEC est sous l’autorité du ministère de l’Économie. Quelle est la part d’influence du ministère sur l’institut?

Nous avons une loi, qui dit très clairement que le STATEC dispose d’une indépendance professionnelle et scientifique. Nous faisons les choses comme nous devons les faire en nous conformant aux règlements communautaires, qui sont surveillés de façon très stricte par Eurostat et la Cour des comptes européenne, qui est juste de l’autre côté de la rue. L’une des contributions au budget de l’UE, c’est le revenu national. C’est une base fiscale hautement surveillée, à tel point que la Cour des comptes peut traverser la rue, sonner à la porte et venir vérifier nos comptes, inspecter la façon dont nous calculons le PIB et le revenu national qui en découle. Il ne peut pas y avoir d’interférences, c’est hautement surveillé. Je pense qu’aucun politique n’oserait intervenir pour modifier les chiffres. Tout cela ne veut pas dire que nous n’avons pas de contacts avec le ministère de l’Économie: ce sont eux qui présentent et défendent notre budget auprès de l’État. De plus, à l’instar du reste du gouvernement, ils sont un client et nous font des commandes.

Comment le STATEC est-il organisé?

Il y a 220 personnes qui travaillent au STATEC, ce qui n’est pas assez. On a un manque de ressources car il est difficile de recruter des personnes qualifiées. Parmi elles on peut compter, à la louche, environ 150 personnes qui travaillent uniquement sur du traitement de chiffres. Nous sommes une administration et avons un système hiérarchique, modéré par un système de participation. Il y a un directeur et un directeur adjoint, ainsi qu’un comité de direction qui se réunit en moyenne une fois par semaine. Tous les chefs de division y discutent des affaires courantes, en insistant toujours sur la communication, qui est très importante pour nous: ce qui est dit dans la presse, les événements planifiés actuellement, etc. Les divisions travaillent par thèmes: on y trouve les statistiques macroéconomiques, sociales, les statistiques d’entreprise, ainsi qu’un pôle de modélisation et prévision et un pôle de recherche.

Comment choisissez-vous vos sujets d’étude?

Nous sommes à l’écoute de la société. Nous écoutons la radio, regardons la TV et savons de quoi parlent les gens, c’est important. Nous nous interrogeons également sur la véracité des chiffres qui sont utilisés. C’est arrivé, par exemple, avec le déficit démocratique: récemment, certains affirmaient que 37 % des gens seulement avaient voté pour les législatives.

On ne privilégie pas un sujet ou un autre.

Nous nous sommes demandé si c’était vrai, avons repris le nombre d’électeurs, et nous sommes rendu compte que ce pourcentage se basait sur les 600.000 habitants du pays. Mais les bébés ou les enfants, par exemple, ne votent pas. Nous avons refait le calcul avec le nombre de personnes qui ont 18 ans et sommes arrivés à environ 47%. Le chiffre monte à plus de 50% si l’on tient compte des personnes qui auraient pu voter. Certes, cela reste un déficit démocratique: 50% de gens qui ne votent pas dans un pays où le vote est obligatoire, c’est important, et on sait pourquoi: c’est parce que les étrangers ne votent pas.

On ne privilégie pas un sujet ou un autre. Nous travaillons actuellement sur certains thèmes nouveaux, qui n’ont pas encore la même ampleur que d’autres. Notre loi indique que nous faisons des statistiques dans le domaine économique, social et environnemental. On couvre ces trois composants en n’en négligeant aucun.

Vous travaillez avec des acteurs publics, mais recevez-vous également des commandes de la part du secteur privé?

Pour l’instant, c’est uniquement public. On pourrait très bien travailler pour le privé mais ces derniers demanderont toujours des études qui leur seront exclusives. Comme nous sommes un service public, on est éventuellement intéressés par un sponsor, comme une fondation qui nous demanderait de travailler sur certains sujets. Mais pas par quelqu’un qui nous demanderait des données qui resteront secrètes.