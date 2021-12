Nom de code : CWN1909. Les initiales pour les trois quartiers de la capitale (Cents, Weimershof et Neudorf) que ce pont réservé aux seuls piétons et cyclistes reliera. Pour le budget, la Ville compte 24 millions d'euros.

Luxembourg 4 2 min.

Mobilité

A quoi ressemble la passerelle entre Cents et Kirchberg?

Patrick JACQUEMOT Nom de code : CWN1909. Les initiales pour les trois quartiers de la capitale (Cents, Weimershof et Neudorf) que ce pont réservé aux seuls piétons et cyclistes reliera. Pour le budget, la Ville compte 24 millions d'euros.

Les élus de la capitale votent actuellement le budget 2022 de la Ville. Et à bien y regarder une petite ligne (d'un million d'euros sur le milliard de dépenses) cache en fait l'un des projets majeurs de Luxembourg : la construction d'une passerelle de 202 mètres de long, à plus de 50 mètres au-dessus de Neudorf et de la vallée creusée entre Clausen et le Findel. L'ouvrage d'art, lui, reliera les quartiers du Cents d'un côté et de Weimershof (Kirchberg) de l'autre. De quoi circuler de la rue Tawioun vers la rue des Bleuets d'une traite. Enfin, à l'horizon 2026...

Une passerelle pour l'avenir du Cents Idée présentée en juillet 2016 par une initiative citoyenne, la création d'une infrastructure dédiée à la mobilité douce doit se réaliser, annonce jeudi la Ville. Voué à mieux connecter le quartier via la mobilité douce, le futur ensemble sera doté d'un ascenseur.

En début d'année, un post Facebook de l'échevin à la Mobilité avait permis de découvrir le projet retenu par la Ville. Après des années de discussions, l'élu Patrick Goldschmidt déflorait les lignes de cette passerelle entièrement dédiée aux déplacements en modes doux.

Le coup de crayon du cabinet d'architecture luxembourgeois SteinmetzDemeyer a fait mouche, et il est maintenant temps de budgétiser petit à petit l'opération. Pour 2022, un million d'euros (sur les 24,1 du devis) sont ainsi prévus pour le service ouvrages d’art de la Ville qui va maintenant veiller à l'édification de cette impressionnant pont suspendu à deux travées. Ouvrage dont le tablier sera accessible non seulement depuis les plateaux reliés mais aussi depuis le sol grâce à un ascenseur.

Cliquez sur une image pour ouvrir la galerie photo

4 L'idée des architectes étaient de ne pas écraser visuellement le quartier au pied de la passerelle. Illustration : NEY & Partners / STDM

Galerie d'images Faites défiler la page vers le bas pour voir plus d'images. L'idée des architectes étaient de ne pas écraser visuellement le quartier au pied de la passerelle. Illustration : NEY & Partners / STDM Le pied de l'ascenseur sera accessible face à la rue de Neudorf. Illustration : NEY & Partners / STDM Les usagers disposeront d'un espace de 4,50m de large pour évoluer à leur aise. Illustration : NEY & Partners / STDM Voilà un nouveau sport pour les touristes qui visitent la capitale. Illustration : NEY & Partners / STDM

Cet ascenseur aura sa base établie juste en face de la rue de Neudorf. Il effectuera la grimpette (ou la descente) pour les piétons et cyclistes qui le souhaitent. Et même si la course fait 20 mètres de moins que celle de son grand frère, le panoramique du Pfaffenthal, le voyage promet d'être vertigineux! C'était d'ailleurs le même cabinet d'architecture qui avait livré l'équipement, en 2016.

420 jours pour achever la piste cyclable Esch-Belval Le ministre des Transports a lancé, mercredi, le chantier du tronçon qui, d'ici fin 2022, reliera pour piétons et bicyclettes le centre de la ville au quartier de Belval.

Au cœur de l'étroite vallée, une seule pile intermédiaire viendra s'élever vers le ciel. Celle-ci culminant à 72 mètres du sol. De quoi «ne pas écraser visuellement le bâti et ne pas fermer visuellement la vallée», jugent les concepteurs du projet. Des architectes et des ingénieurs promettant «un ouvrage léger avec une structure visuellement transparente».



Plan : NEY & Partners / STDM





Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.