La question de savoir quand la nouvelle piste cyclable sera finalement mise en service reste en suspens. Mais les progrès de la construction sont clairement visibles.

A petits pas vers la piste cyclable Esch-Belval

En juillet dernier, le premier coup de pioche symbolique a été donné pour un chantier attendu avec beaucoup d'attente: la piste cyclable Esch-Belval, un tronçon de la piste cyclable PC8, connue dans le langage populaire sous le nom de «Studentewee».

Ce projet phare aurait initialement dû être prêt à temps pour l'année culturelle 2022 et aurait constitué une attraction supplémentaire. Mais il en a été autrement. En raison de longues négociations avec ArcelorMittal, sur le terrain duquel le chemin passe en grande partie, le début des travaux a été retardé.

Le point de départ se trouve à Esch, au niveau de l'aire de retournement de la rue Henry Bessemer. À cet endroit, une ouverture a été creusée à travers un mur de protection recouvert de végétation afin d'aménager l'accès au rond-point.



3 Depuis la rue Henry Bessemer jusqu'au concessionnaire automobile en passant par le rond-point, les travaux de terrassement sont presque terminés. Photo: Frank Weyrich

De l'autre côté du rond-point, sur le côté gauche de la rue «An der Schmelz», on passe devant le concessionnaire automobile Losch. Les travaux de sol sont bien avancés. Il en va de même pour le tronçon suivant.



Le nouveau passage souterrain (à gauche sur la photo) près du concessionnaire automobile sera la porte d'entrée de la future avenue et du viaduc. Photo: Frank Weyrich

Afin de passer sous les voies ferrées qui mènent au pont extracteur, un nouveau passage souterrain a été construit à côté de la route de l'usine existante. L'ouvrage, appelé OA1498 (Ouvrage d'Art), a été percé ces dernières semaines, de sorte que le futur tracé de ce premier tronçon soit clairement visible.

15 poteaux jaune vif pour la promenade

Du côté de Belval, les choses ont également beaucoup évolué. Le gros œuvre du viaduc (OA 1499), long de 1.200 mètres, est achevé à plus de la moitié. Sur le tronçon «Promenade», les 15 piliers en acier jaune vif sont en place. Les dalles qui y accueilleront la chaussée sont posées sur presque toute la longueur. Les cyclistes et les piétons pourront s'y déplacer à 7,50 mètres de hauteur, avec les yeux pile au niveau de la cime des arbres.

La chaussée de la future piste cyclable s'étend actuellement des poteaux jaunes jusqu'à la tour de contrôle de Belval. Photo: Frank Weyrich

Ce tronçon sera élargi à trois endroits. Des bancs de repos seront installés sur ces «placettes». Sur le tronçon appelé «Schmelz», la chaussée reposera en revanche sur des piliers en béton gris. Actuellement, des plaques de chaussée sont posées dans le virage afin de faire la jonction avec la rampe qui sera créée derrière les archives nationales.

Le tronçon se termine à l'avenue des Sidérurgistes. Un ascenseur est prévu à côté de la tour de bureaux, ainsi qu'un miroir d'eau afin d'apporter une touche de design distincte. L'enveloppe extérieure, qui accueillera l'ascenseur et soutiendra la plateforme pour les cyclistes et les piétons, est déjà bien visible.

Au terminus de Belval, la rampe d'accès à la PC8 est préparée. Photo: Frank Weyrich

Cependant, il reste encore beaucoup de travail à faire sur le tronçon appelé «allée» dans le projet. Elle fait le lien entre le premier tronçon à Esch et la «promenade». Deux chemins y sont prévus pour franchir la différence de niveau, l'un pour les cyclistes et l'autre pour les piétons. Des plantations d'arbustes et d'arbres lui donneront d’ailleurs l'aspect d'un parc.

Le budget de l'État prévoit cette année une dépense de 39,8 millions d'euros pour ce projet d'environ 1,9 kilomètre. Selon les documents de l'appel d'offres public, la mise en service serait prévue pour le début de l'été 2023, mais le calendrier officiel prévoit l’achèvement des travaux fin 2022.

