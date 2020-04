Validée vendredi en Conseil de gouvernement, la nomination de la nouvelle directrice de la Bibliothèque nationale du Luxembourg (BnL) va être examinée par les juges. Un recours va être déposé par Thierry Hirsch, le finaliste malheureux.

A peine nommée, Joanne Goebbels dans la tourmente

Même si Sam Tanson (Déi Gréng), la ministre de la Culture prétend à nos confrères de Paperjam que «la procédure a été menée dans les règles», la nomination de Joanne Goebbels au poste de directrice de la BnL n'en finit pas de faire des vagues. Depuis son officialisation vendredi lors du Conseil de gouvernement, ce choix a déjà été la cible de vives critiques de la part de l'Association des bibliothécaires, archivistes et documentalistes du Luxembourg (Albad). Et voilà qu'à présent, il fait l'objet d'un recours en justice acté par Thierry Hirsch, le finaliste malheureux dans la course au remplacement de Monique Kieffer.

Me Jean-Marie Bauler, conseil du candidat déchu, affirme en effet ce jeudi sur le site de RTL que «l'État n'a pas respecté ses procédures, alors qu'un appel de candidatures est lancé». Et l'avocat d'en conclure: «c'est naturellement une violation de droit caractérisée». Me Bauler évoque également des «maladresses» dans le dossier, laissant penser à un «jeu truqué» et une nomination jouée d’avance. C'est pourquoi l'avocat compte déposer un recours en annulation contre la décision d'évincer son client et contre celle de la nomination de Joanne Goebbels.



Pour rappel, la candidate choisie est l'actuelle directrice adjointe de l'Athénée de Luxembourg. Membre du LSAP, elle est vice-présidente des socialistes de la capitale. Elle est aussi la fille de Robert Goebbels, figure politique luxembourgeoise bien connue, qui fut député européen de 1999 à 2014. Détentrice d’une maîtrise en lettres modernes et d'un diplôme d’études approfondies en littérature comparée, l'enseignante de 38 ans occupe la fonction de coordinatrice du International Baccalaureate Diploma Programme et des classes internationales. Elle ne possède cependant pas de diplôme en bibliothéconomie, objet de la critique formulée mardi par l'ALBAD.

De son côté, Sam Tanson justifie la nomination de Joanne Goebels en mettant en avant «sa capacité à monter un projet – le bac international à l’Athénée – et à mener une équipe», mais aussi parce qu'«elle est déjà dans une fonction dirigeante actuellement (sous-directrice de l'Athénée)», ce qui lui permet de «développer une vision commune avec un certain nombre de personnes.» Et la ministre Déi Gréng d'en conclure: «bref, c'était la meilleure candidate».

Rappelons enfin qu'après sept mois de suspense, Joanne Goebbels doit entrer en fonction le 3 juillet, date à laquelle elle succédera officiellement à Monique Kieffer, l'actuelle patronne de la BnL, en poste depuis 21 ans.

