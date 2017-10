Des barrages et des déviations sont prévus sur l'autoroute A1 à partir de ce vendredi 6 octobre, 21 heures. La croix de Gasperich et l'échangeur de Hamm sont concernés en premier lieu.



Ces perturbations ont lieu dans le cadre de la réalisation d’un exercice grandeur nature dans le tunnel Howald pour le service incendie et ambulances de la Ville de Luxembourg et le service incendie et sauvetage de la commune de Hesperange, l'Administration des ponts et chaussées procédera au barrage de l’autoroute A1 entre la croix de Gasperich et l’échangeur Hamm dans les deux sens.

L'Administration des ponts et chaussées profitera également de ce barrage pour effectuer d’autres travaux sur le tracé barré:

Maintenance du tunnel Howald;

Enlèvement de câbles de haute tension par CREOS;

Inspection des portiques de signalisation et des mâts vidéo;

Réparation des glissières de sécurité.

Barrages et déviations

À partir du vendredi soir 6 octobre, 21 heures et jusqu'au samedi 7 octobre, 19 heures, les barrages d'autoroute et des bretelles suivants sont mis en place:

L'autoroute A1 entre la croix de Gasperich et l'échangeur Hamm dans les deux sens;

Les bretelles d’accès de la croix de Gasperich en provenance du rond-point Gluck et de la frontière franco-luxembourgeoise de l'autoroute A3;

La bretelle d'accès de l’échangeur Hamm en provenance de la N2 et en direction de la croix de Gasperich de l'autoroute A1.

La déviation suivante est mise en place:

Le trafic de l'autoroute A1 entre la croix de Gasperich et l'échangeur de Hamm est dévié à partir de la croix de Gasperich via le rond-point Gluck, le CR224, N50, N2 jusqu’à l’échangeur de Hamm dans les deux sens.

Les travaux préparatifs nécessaires à la fermeture de l’autoroute étant exécutés quelques heures au préalable, des perturbations du trafic sont attendues en fin d'après-midi. L'axe principal de l'autoroute A1 est barré à partir de 21 heures.

