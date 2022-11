A partir du 28 novembre, les liaisons de bus renforcées

La patience est de mise dans l'Oesling : ce n'est qu'à Pâques que le tunnel ferroviaire de Schieburg devrait être à nouveau praticable. Dès ce lundi 28 novembre, l'offre de bus devrait être optimisée.

Tunnel de Schieburg

Même si le ministère de la Mobilité et les CFL ont renforcé les liaisons par bus suite à l'effondrement du tunnel de Schieburg, près de Kautenbach, la mobilité des habitants du nord du pays est considérablement entravée depuis l'incident.

«Cela nous fait mal», constate François Bausch (Déi Gréng) en évoquant cette perturbation. Sa collègue de parti Stéphanie Empain, mais aussi Jeff Engelen (ADR) et Jean-Paul Schaaf (CSV), tous trois députés de l'Oesling, attendaient de bonnes nouvelles du ministre de la Mobilité lors de l'heure des questions au Parlement mardi après-midi, que ce soit en matière de réouverture du tunnel ferroviaire et de la ligne de train 10 ou en ce qui concerne les lignes de bus existantes et les lignes de remplacement.

Mais François Bausch n'a pas pu vraiment annoncer la lumière au bout du tunnel. Il peut seulement confirmer que la date de réouverture, Pâques 2023, est «réaliste» ; à l'origine, les CFL avaient prévu une réouverture à la mi-décembre.

Et tout comme le directeur général des CFL Marc Wengler le matin même sur RTL, le ministre a dû expliquer aux députés que le service de bus de remplacement actuel est à la limite : il n'est pas possible de recourir à d'autres bus ni à des conducteurs supplémentaires.

Au final, il a tout de même une bonne nouvelle à annoncer : à partir de lundi prochain, le 28 novembre, les lignes de bus concernées (153, 170, 174, 176, 179) et le transport scolaire seront à nouveau modifiés, avec notamment une amélioration de la cadence, une coordination optimisée entre le train et le bus ainsi que le prolongement de plusieurs trajets. «Nous faisons tout pour satisfaire les habitants du nord du pays», a déclaré François Bausch.

Les adaptations ligne par ligne

• La nouvelle ligne 179 (Clervaux - Ettelbruck) est une ligne provisoire qui circule toutes les 30 minutes dans chaque sens pendant les heures de pointe et offre une course par heure en dehors des heures de pointe.

• Sur la ligne 170 (Weiswampach - Ettelbruck), une course est offerte toutes les 30 minutes pendant les heures de pointe et un service par heure en dehors des heures de pointe.

• La ligne 174 (Ulflingen - Heinerscheid - Hosingen) introduite en septembre est maintenue. A cet égard, les services sont prolongés entre 5h34 et 6h34 d'Ulflingen à Ettelbrück et entre 15h44 et 17h44 d'Ettelbrück à Ulflingen. L'horaire de la ligne 146 (Wiltz - Kautenbach) est adapté afin d'améliorer la correspondance des bus avec le train.

• L'horaire de la ligne 153 Hosingen - Holzthum - Kautenbach sera également adapté en fonction des besoins afin d'améliorer la correspondance avec le train à l'arrêt "Op der Gare" à Kautenbach.

• La ligne de bus scolaire provisoire Wiltz - Heiderscheid - Gilsdorf / Lycée technique Agricole sera mise en place. Les horaires y afférents seront communiqués ultérieurement aux responsables de l'Ackerbauschule.

nas