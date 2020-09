Le ministère de la Santé annonce 103 nouvelles infections sur les dernières 24 heures, alors que 3.654 tests ont été pratiqués sur les résidents dans le même laps de temps. Aucun décès n'est par ailleurs à déplorer au pays depuis le 17 août dernier.

A nouveau plus de 100 cas positifs ce dimanche

Le ministère de la Santé annonce 103 nouvelles infections sur les dernières 24 heures, alors que 3.654 tests ont été pratiqués sur les résidents dans le même laps de temps. Aucun décès n'est par ailleurs à déplorer au pays depuis le 17 août dernier.

Si la loi covid remaniée ramenant de 14 à dix jours la durée d'isolement des personnes diagnostiquées positives sera votée mardi, le nombre d'infections détectées repasse au-delà de la centaine. En effet, alors que 86 infections étaient recensées samedi, 103 nouveaux cas sont annoncés par le ministère de la Santé ce dimanche. Un chiffre qui correspond à une moyenne de 16,45 pour 100.000 habitants, selon les données du ministère de la Santé. Au total, 3.654 tests PCR ont été effectués ces dernières 24 heures. Le taux de reproduction effectif demeure largement au-dessus de 1, à 1,42.

Le Luxembourg affiche un total de 9.334 cas depuis le début de la pandémie. A noter que les chiffres fournis par les autorités ne prennent plus en compte les cas positifs enregistrés chez les non-résidents depuis le 27 août dernier.

Par contre, le nombre de décès au pays n'a plus bougé depuis le 17 août, soit un peu plus d'un mois. A l'heure actuelle, la pandémie a causé la mort de 124 personnes au Grand-Duché depuis le 12 mars, essentiellement des octogénaires. Le mois d'avril s'est avéré le plus meurtrier avec 68 décès.



Enfin, le ministère de la Santé ne communique pas le week-end le nombre de personnes hospitalisées atteintes du coronavirus. Vendredi, 18 personnes se trouvaient dans un établissement hospitalier du pays, soit cinq de moins que la veille. Un seul de ces 18 malades se trouvait en réanimation. Le nombre d'infections actives est estimé à 891, tandis que 6.703 personnes sont aujourd'hui considérées comme guéries.

A l'échelle mondiale, la pandémie a fait au moins 957.948 morts selon un bilan établi par l'AFP ce dimanche. Plus de 30 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués depuis le début de l'épidémie, dont au moins 20.871.300 sont aujourd'hui considérés comme guéris. Les États-Unis sont le pays le plus touché tant en nombre de morts que de cas, avec 199.268 décès pour 6.766.631 cas recensés, selon le comptage de l'université Johns Hopkins.

Après les États-Unis, les pays les plus touchés sont le Brésil avec 136.532 morts pour 4.528.240 cas, l'Inde avec 86.752 morts (5.400.619 cas), le Mexique avec 73.258 morts (694.121 cas), et le Royaume-Uni avec 41.759 morts (390.358 cas). Parmi les pays les plus durement touchés, le Pérou est celui qui déplore le plus grand nombre de morts par rapport à sa population, avec 95 décès pour 100.000 habitants.

Ce dimanche, les Italiens bravent le coronavirus pour se rendre aux urnes, à l'occasion d'un référendum sur la réduction du nombre de parlementaires et pour élire les présidents de sept régions. Photo: AFP

La Belgique a franchi ce dimanche le cap des 100.000 infections, après une nette accélération des tests positifs ces dernières semaines, comme dans de nombreux pays européens. Les Italiens bravent quant à eux le coronavirus pour se rendre aux urnes, à l'occasion d'un référendum sur la réduction du nombre de parlementaires et pour élire les présidents de sept régions. Source d'inquiétude: les électeurs doivent abaisser leur masque pour s'identifier avant d'aller déposer leur bulletin.

Par ailleurs, les Britanniques qui ne respecteront pas un auto-confinement en cas de contamination au covid-19 se verront infliger une amende pouvant aller jusque 10.000 livres sterling (11.000 euros), a annoncé samedi le gouvernement lors de la présentation des nouvelles règles visant à réduire le nombre de cas positifs.



