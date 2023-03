Les têtes de liste étaient déjà connues. On retrouve quelques noms connus sur la liste du DP pour les élections communales à la Ville de Luxembourg.

A Luxembourg, le DP veut être proche des citoyens

Les candidats à la tête du DP, Lydie Polfer et Patrick Goldschmidt, veulent rester à la tête de la capitale après le 11 juin. Cette entreprise devrait réussir grâce à la liste de 27 personnes qui a été présentée jeudi après-midi.

L'actuel conseil échevinal fait partie de cette liste. Outre Lydie Polfer et Patrick Goldschmidt, il s'agit de Simone Beissel et Colette Mart. Deux conseillers communaux actuels ont décidé de ne pas se représenter le 11 juin : Héloïse Bock et Jeff Wirtz. Tous deux ont obtenu de nombreuses voix lors des élections de 2017.

Avec 7.002 voix, Jeff Wirtz arrivait en cinquième position au sein du DP, juste derrière la bourgmestre Polfer (12.653) et les trois échevins Beissel (9.532), Goldschmidt (8.725) et Mart (7.739). Il y a six ans, Héloïse Bock avait obtenu 6.983 voix, se plaçant ainsi juste derrière Jeff Wirtz.

Jeff Wirtz a annoncé il y a quelques jours sa démission du conseil municipal. Il sera remplacé par Françoise Deutsch. Héloïse Bock ira jusqu'au bout de son mandat au conseil communal.

Les autres conseillers communaux tenteront aussi leur chance le 11 juin prochain : Sylvia Camarda, Claude Radoux et Mathis Prost.

Avec Kaiffer et De Toffol

Parmi les 27 candidats, on compte 13 femmes et 14 hommes. Douze des 27 candidats participent pour la première fois. La moyenne d'âge est de 45 ans.

La liste comprend quelques noms connus. Il s'agit par exemple d'Anne Kaiffer, gérante de la boucherie du même nom, et d'Alexandre De Toffol, gérant de quelques restaurants dans la capitale, comme le Partigiano dans le quartier de la gare.

La liste comprend également Loris Meyer, coordinateur du DP à Luxembourg, et collaborateur parlementaire au sein du groupe DP.

La candidature de Corinne Cahen était déjà connue. La ministre avait exprimé l'année dernière avoir des prétentions au scrutin communal. Lydie Polfer a elle-même présenté Corinne Cahen jeudi : «Elle s'engage surtout pour les intérêts des personnes qui en ont le plus besoin.»

Le plus jeune candidat, Luis Oliveira, a 21 ans, la candidate la plus âgée est la bourgmestre elle-même (70 ans). Le slogan des élections du 11 juin est «No bei dir» («Proche de toi»).



Aucune déclaration sur le programme n'a encore été faite. Lydie Polfer a indiqué qu'elle était «fière» et qu'elle n'avait accepté le défi que «parce que c'est avec vous tous».

Le partenaire de coalition CSV avait lui présenté sa liste la semaine dernière.

Cet article a été initialement publié sur le site du Luxemburger Wort.

Traduction: Thomas Berthol

