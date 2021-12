Cinq mois après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur le Grand-Duché, le ministère de l'Intérieur reçoit toujours des demandes d'aides de collectivités impactées.

Inondations de juillet 2021

A la rescousse d'une quinzaine de communes

Voilà longtemps que les eaux des inondations des 14-15 juillet derniers ont reflué. Ici et là, malgré l'intervention massive des secours, la solidarité de la communauté ou les remboursements d'assurance aux sinistrés (plus de 125 millions d'euros!), il reste encore des traces de ce qui a constitué la "plus grande catastrophe naturelle'' de l'histoire moderne du Luxembourg. Et ce qui est vrai pour des centaines de particuliers, l'est aussi pour des communes. Elles aussi ayant vu certains de leurs biens endommagés par les pluies ou les crues de cet épisode météo inédit.

Jusqu'à présent, elles sont déjà une quinzaine à avoir déposé une demande de remboursement de dégâts auprès du ministère de l'Intérieur. En effet, le gouvernement a missionné l'administration de Taina Bofferding (LSAP) pour indemniser villes et villages impactés pour des dommages causés aux biens communaux ou syndicaux «qui n'auraient pu être remboursés ni par une compagnie d'assurance, ni par d'autres organismes gouvernementaux».

Actuellement, figurent parmi les requérants : Bech, Berdorf, Bettembourg, Consdorf, Echternach, Esch-sur-Sûre, Ettelbruck, Fischbach, Mersch, Schieren, Rosport-Mompach, Steinfort, Vallée de l'Ernz et Waldbillig. Liste à laquelle il faut aussi ajouter un syndicat de communes, lui aussi demandeur d'une aide d'Etat (Maintien à domicile de Medernach).

Parmi les dégâts signalés et pour lesquels les communes comptent sur une indemnisation du ministère figurent, par exemple, des chaudières noyées, planchers de halles de sport rendus inutilisables, des réseaux électriques à changer, des pompes à eau à racheter, des terrains de football à ré-engazonner ou des stations d'épuration à remettre en état.

Pour l'heure, aucun remboursement n'a encore été effectué, reconnait-on à l'Intérieur suite à l'arrivée des premiers dossiers sur les intempéries. Pas plus qu'il n'est possible d'obtenir un montant global des demandes. «Mais les premiers virements sont prévus pour début 2022.» A l'occasion d'une réponse parlementaire, Taina Bofferding a aussi fait savoir qu'une enveloppe «de cinq millions d'euros» avait été spécialement dédiée à ces soutiens aux collectivités dans le prochain budget 2022.

Pour mémoire le gouvernement s'est engagé à dégager 100 millions d'euros pour assumer certaines dépenses de reconstruction ou d'entretien directement liées à l'impact de ces inondations sur le domaine public (comme sur des ponts, routes, pistes cyclables et autres infrastructures).





