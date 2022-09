A la rencontre des alpagas d'Hovelange

À Hovelange, les visiteurs peuvent participer à une randonnée particulièrement atypique. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que cette offre séduit.

«C'est dans leurs yeux que l'on se perd, c'est dans leurs yeux que l'on tombe amoureux», explique Danièle Freylinger-Klein, dite Dany, en posant son regard sur ses alpagas. Avec son mari, elle exploite une ferme d'un autre genre à Hovelange, près de la frontière belge. Outre la culture de légumes et l'élevage de poules, il y a ici quelque chose de plutôt inhabituel à découvrir. Au total, neuf alpagas habitent les lieux et partent régulièrement en randonnée avec les touristes dans les environs.

Ce jeudi ne dérogeait pas à la règle. De nombreux randonneurs avaient réservé une excursion avec ces animaux plutôt atypiques au Luxembourg. Cette fois-ci, la balade fait partie du programme d'été de l'office du tourisme de la région Centre/Ouest.

Avant de partir, Dany explique encore quelques règles de comportement à respecter avec les alpagas. Ne pas s'arrêter trop souvent, ne pas lâcher la laisse et ne pas marcher tout près derrière les alpagas, car ils peuvent blesser facilement quelqu'un avec leurs pattes arrière. Autre remarque importante: les animaux peuvent cracher s'ils se sentent menacés.

51 Les randonnées avec les alpagas sont très populaires. Photo: Anouk Antony

Comme le souligne l'animatrice de la randonnée, on ne peut toutefois pas forcer la sympathie des alpagas. Ce sont les animaux eux-mêmes qui décident qui ils aiment et qui ils n'aiment pas: «C'est l'alpaga qui choisit l'homme et non l'inverse», explique-t-elle avec un sourire.

Au début, le contact avec les camélidés sud-américains peut sembler un peu difficile pour les randonneurs, mais l'homme et l'animal s'habituent rapidement l'un à l'autre et la randonnée d'environ deux heures à travers la forêt voisine peut commencer.

Une grande demande des petits aux grands

L'offre rencontre généralement une grande demande, comme l'explique Dany. «Nous sommes déjà complets pour le reste de l'année, nous n'avons plus besoin de faire de la publicité», rapporte-t-elle, «des enfants aux seniors, tous les profils participent».

Les balades sont toujours proposées de mars à novembre. En raison de la forte demande, il est donc nécessaire de réserver bien à l'avance. Il arrive cependant souvent que des visiteurs se rendent sur place sans réservation préalable et doivent alors être refusés.

En outre, les organisateurs se réservent le droit d'annuler les randonnées si les conditions météorologiques l'exigent. Même si les alpagas sont habitués à de grandes différences de température en raison de leurs origines, Dany ne les fait pas sortir lorsque le thermomètre dépasse la barre des 30 degrés. «Le sol des sentiers est alors trop chaud pour les alpagas», justifie-t-elle. En raison de la chaleur de l'été, plusieurs annulations ont eu lieu cette année.

Le coup de foudre

Pendant la randonnée à travers la forêt, une question se pose pourtant: pourquoi des alpagas? Lorsque son mari a repris la ferme familiale en 2007, il n'en était pas encore question. Ce n'est que quelques années plus tard qu'un voyage à l'étranger, au cours duquel ils ont rencontré ces animaux d'Amérique du Sud, a été décisif. «Je suis tout de suite tombé amoureuse», se souvient Dany de sa rencontre avec ces animaux duveteux.

Danièle Freylinger-Klein, dite Dany, anime les randonnées avec les alpagas. Photo: Anouk Antony

Des amis de la famille ont alors lancé l'idée d'une ferme pédagogique. C'est ainsi qu'est né le concept actuel, avec les randonnées et d'autres offres comme les anniversaires qui peuvent être fêtés à la ferme.

Les premiers alpagas sont arrivés en 2013

Un petit magasin de produits à base de laine d'alpaga a également été installé à la ferme. Les produits, comme les vêtements en laine d'alpaga, ne proviennent toutefois pas des animaux de la ferme, mais sont importés d'Amérique du Sud.

Les premiers alpagas ont rejoint la ferme d'Hovelange en 2013. Depuis 2015, les randonnées et les activités sont régulières, explique Dany. Aujourd'hui, neuf alpagas appellent cette petite ferme de la famille leur maison. Ce sont tous des mâles, il n'y aura donc pas de descendance. Wonder, le plus âgé d'entre eux, a 13 ans.

La ferme comprend par ailleurs l'élevage de bovins et la vente de viande bovine. Ainsi, les offres touristiques, ne sont qu'une activité secondaire pour Danièle Freylinger-Klein et son mari. Elle travaille à mi-temps, son mari à plein temps dans un emploi fixe. Les visites ainsi que les autres activités à la ferme sont donc proposées soit l'après-midi, soit le week-end. Avec succès, comme on peut le constater. À la fin de la visite de deux heures sous un soleil radieux jeudi, tous les participants sont enthousiasmés par cette randonnée un peu différente.

Quelle est la différence entre alpagas et lamas? Les alpagas sont souvent confondus avec les lamas. Il s'agit pourtant de deux animaux différents. La principale caractéristique distinctive est la taille: les alpagas sont nettement plus petits que les lamas. Autre différence: les oreilles. Alors que les lamas ont des oreilles recourbées, les oreilles des alpagas sont droites.

Cet article a été publié pour la première fois sur wort.lu/de

