Le ministère de la Mobilité a lancé ce mercredi matin une nouvelle enquête visant à comprendre quels facteurs jouent sur les comportements des voyageurs pour leur déplacement journalier. Le nord de la Lorraine et la Wallonie participent également.

Luxembourg 4 min.

A la recherche de la «mobilité de demain»

Sophie WIESSLER Le ministère de la Mobilité a lancé ce mercredi matin une nouvelle enquête visant à comprendre quels facteurs jouent sur les comportements des voyageurs pour leur déplacement journalier. Le nord de la Lorraine et la Wallonie participent également.

Une étude de plus, une ! Deux ans après la grande enquête «Luxmobil», le ministère de la Mobilité continue de recruter des données pour parfaire les déplacements de ses résidents et frontaliers. Une nouvelle enquête a ainsi été lancée ce mercredi. Mais cette fois-ci, François Bausch (Déi Gréng) l'assure, «elle n'a rien à voir avec les précédentes». Enfin presque.

Si à l'époque, 40.000 foyers résidents et 45.000 frontaliers ont été plébiscités pour participer à «Luxmobil», le tout nouveau projet «MMUST» - «Modèle Multimodal et Scénarios de mobilité Transfrontaliers» - de 2019 s'adresse cette fois à trois régions distinctes. La Wallonie, mais aussi le Nord-Lorrain sont ainsi invités à y participer.

«Cela cible essentiellement les actifs, mais toute la population peut répondre aux questions», détaille, Eric Cornelis, chercheur à l'Université de Namur et concepteur de l'enquête. Grande absente de cette étude: l'Allemagne via les Länder de Rhénanie-Palatinat et de Sarre, qui a finalement refusé de participer pour des «raisons techniques», selon l'explication laconique de François Bausch.

Le concept de cette étude est simple. Vous vous connectez sur le site «MMUST» où un questionnaire de 10 minutes vous sera adressé. Dans la première partie de l'enquête, vous devez détailler rapidement votre situation socio-professionnelle et vos pratiques de mobilité: temps de trajets, mode de transport utilisé, coût...

Ensuite, face à plusieurs mises en situation hypothétiques, chacun doit déclarer le choix qu'il ferait, quelle proposition à sa préférence. Privilégiez-vous le prix? Le temps de trajet? Ou êtes-vous davantage sensible aux retards?

L'étude vous confronte à des scénarios pour comprendre ce qui influence votre choix pour tel ou tel transport. Photo: capture écran site de l'enquête

«Nous avons construit des scénarios hypothétiques, à partir du vécu des personnes. L'idée est de comprendre ce qu'ils aimeraient comme possibilité de déplacement», explique Eric Cornelis. L'enquête doit durer deux mois et est disponible en allemand, français et luxembourgeois.

«Grace à ces réponses, il sera possible d’appréhender les critères à mettre en avant pour faciliter les déplacements et appuyer sur les bons leviers d’actions».

Face à l'arrivée toujours plus massive de frontaliers, «il faut essayer d'anticiper les années à venir», souligne le ministre wallon du Climat, Philippe Henry (Ecolo). Pour ce faire, l'enquête tiendra compte des développements démographiques et de l'implantation de futurs pôles d'activités, comme Amazon à Metz par exemple.

Codéveloppement

Un léger goût de déjà-vu, non? En 2017, le sondage «Luxmobil» visait déjà à comprendre ce «dont les gens ont besoin en termes d'infrastructures» et permettait «d'avoir plus de détails sur le comportement en mobilité des Luxembourgeois»...

Penser le développement urbain et l'offre de transport à l'échelle de la Grande Région Vingt-trois partenaires luxembourgeois, belges, français et allemands ont lancé un projet commun pour simuler les déplacements selon différents scénarios d’aménagements urbains au sein de la Grande Région. Il doit permettre de confronter l’offre de transport à une demande de déplacements quotidiens.

Une critique balayée d'un revers de la main par les trois élus lorrains, luxembourgeois et belges. «Nous sommes cette fois dans une dynamique de codéveloppement entre les trois régions», souligne Jean-Luc Bohl, président de Metz Métropole, se référant par la même occasion aux accords de cofinancement conclus en mars 2017 entre le Grand-Duché et la France.

Si les précédentes enquêtes tenaient compte «de l'offre actuelle, pour une situation actuelle», là, les élus souhaitent davantage comprendre les choix des résidents et se tourner «vers la mobilité de demain»

«C'est la première fois que nous avons quelque chose de concret, une analyse globale, partagée, au-delà des frontières». Et il n'aura fallu que trois décennies pour y parvenir.

Le projet «MMUST» Le «Modèle Multimodal et Scénarios de mobilité Transfrontaliers» vise à modéliser et simuler les déplacements à l'échelle de la Grande Région. Son utilisation permettra aux «décideurs et autorités d'organiser efficacement la mobilité des personnes et des marchandises». Le projet doit durer quatre ans, pour un coût total de 2.875.600 euros dont 1.707.280 issus du Fonds européen de développement régional.

Suivez-nous sur Facebook, Twitter et abonnez-vous à notre newsletter de 17h.