Les sorties loisirs du week-end

À la découverte du patrimoine culturel du Luxembourg

Ce week-end, des lieux classés monuments historiques sont à visiter.

Les Journées du patrimoine se déroulent jusqu'au 2 octobre. Plus de 30 sites classés monuments historiques seront ouverts à la visite. Au programme, visites guidées et expositions. Une bonne occasion de visiter ces lieux mémorables. La rédaction locale a rassemblé quelques suggestions.

1. Sur les traces de l'histoire au musée «A Possen».

(if) Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, quelques manifestations sont prévues ce week-end au musée du vin, du jouet et du folklore «A Possen» à Bech-Kleinmacher. La vie sociale et artisanale des habitants de la région mosellane y est illustrée jusqu'au début du 20e siècle.

Les visites guidées auront lieu le samedi de 14 à 17 heures. Des démonstrations en direct et des ateliers sur différents thèmes artisanaux, comme la fabrication d'un porte-savon ou d'une mangeoire pour oiseaux, seront également organisés. Tout comme une visite musicale du musée. Le nombre de places étant limité, il est recommandé de réserver. Pour plus d'informations, veuillez contacter le musée.

2e soirée littéraire au château de Bourglinster

(if) Dimanche, les personnes intéressées pourront se rendre au château de Bourglinster pour une soirée audiovisuelle, musicale et poétique autour de l'œuvre et de la vie de l'écrivaine Anise Koltz. On y verra notamment le documentaire d'Anne Schroeder «Inspiring women of Luxembourg», consacré à la célèbre écrivaine. L'événement débute à 16h30, l'entrée est gratuite. Il n'est pas nécessaire de s'inscrire.

Anise Koltz Photo: Guy Jallay / LW-Archiv

3e rallye transfrontalier à Belval

(GlS) Les Terres Rouges possèdent un formidable patrimoine industriel. Il sera possible de l'explorer dimanche dans le cadre d'un rallye au cours duquel les participants devront résoudre de nombreuses énigmes. Ainsi, après être partis de Belval, les participants emprunteront la nouvelle piste cyclable jusqu'à Russange, en France. Les participants pourront y faire une pause et reprendre des forces.

Le quartier de Belval dispose d'un riche patrimoine industriel. Photos archives: Anouk Antony

Le départ sera donné dimanche à 13 heures et la visite durera trois heures au total. Chaque groupe peut être composé de deux à cinq personnes.

4. Ancienne ferme d'ermites sur la «Përmesknupp»

(j-ps) «Les 24 et 25 septembre, nous rallumerons le four», explique Marianne Thilmany des «Amis du St Pirmin» de Kaundorf. Effondré, le four de l'ermitage a été déterré et restauré cet été. Depuis des siècles, le «Përmesknupp» a une signification importante pour les habitants de la région. La chapelle et sa source curative sont aujourd'hui encore un lieu de pèlerinage chrétien.

Le four déterré sur le Pirminushaff a été restauré et peut être utilisé. Il sera à nouveau allumé ce week-end. Photo: Sibila Lind

Ce site classé se trouve sur la Bastnicherstrooss près de Goesdorf et sera ouvert à la visite ce week-end. Un circuit avec des panneaux thématiques a été mis en place afin de le rendre accessible au plus grand nombre. «Accompagné d'un guide passionné, il sera possible de découvrir en détail trois sites passionnants pendant les Journées européennes du patrimoine», expliquent les organisateurs.

5. En route pour la vallée de la Pétrusse

(dat) Dans le cadre de la renaturation de la Pétrusse, une église du 11e siècle et des parties du mur d'enceinte du 14e/15e siècle ont été découvertes sur la place St Ulric.

Dimanche, à partir de 15h30, la conservatrice Christiane Bis et l'archéologue Andrea Bischof de l'Institut National de Recherches Archéologiques présenteront les résultats des recherches. Un des thèmes de la visite sera également la manière dont ces découvertes peuvent être mises en valeur.

Les découvertes datent du 11e siècle. Des parties du mur de la ville datant des 14e/15e siècles ont également été trouvées. Photo: Mouvement Patrimonial/LW-Archiv

Le dimanche, deux visites guidées seront proposées, toutes deux à 15h30 : en luxembourgeois et en français à partir de l'écluse Bourbon et en allemand et en anglais à partir de la place St Ulric.

6e National Liberation Memorial (NLM) à Schumannseck

(j-ps) Du 27 décembre 1944 au 21 janvier 1945, les soldats américains et l'armée allemande se sont affrontés au Schumannseck. Il s'agit des combats les plus meurtriers de la bataille des Ardennes au Luxembourg. Le site est un mémorial national qui peut être visité ce week-end.

L'aspect pédagogique constitue un élément essentiel de ce parcours de 2,8 kilomètres. Photo: Caroline Martin

Les organisateurs invitent à visiter le sentier didactique. Les visites guidées ont lieu à 10h00 en langue luxembourgeoise et à 14h00 en langue française.

7. Sur la piste du commerce dans la ville haute

(dat) Ceux qui viennent dans la ville haute le font aussi pour faire des achats. Le commerce dans la capitale a une longue tradition. L'historien Robert L. Philippart montre comment le commerce était organisé au 19e siècle et comment les grandes marques ont découvert la ville de Luxembourg. Il aborde également les hommes d'affaires et l'architecture. Le coup d'envoi sera donné dimanche à 14h30 au Knuedler.





